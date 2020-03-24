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В провинции Хубэй снимают карантин

24.03.2020 23:00 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. С 25 марта ограничения на въезд и выезд жителей из региона отменяются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А уже 8 апреля возобновится транспортное сообщение с городом Ухань, который стал эпицентром вспышки коронавируса.

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В провинции Хубэй снимают карантин

В Японии в ближайшие дни начнутся занятия в школах. А в США раньше, чем предполагалось, намерены возобновить работу предприятий. По словам Дональда Трампа, решение по этому вопросу будет принято в начале следующей недели.

В провинции Хубэй снимают карантин

Американский лидер также добавил, что Вашингтон не планирует вводить запрет на передвижение внутри страны, а также не рассматривает возможность введения новых ограничений на въезд в Штаты из-за Covid-19. 

В провинции Хубэй снимают карантин

Люди в материале: Дональд Трамп

 
 
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Новости мира. С 25 марта ограничения на въезд и выезд жителей из региона отменяются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А уже 8 апреля возобновится...
 
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