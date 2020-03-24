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Пресс-секретарь АБФФ: «УЕФА отдал внутренние турниры на откуп федерациям. Второй тур стартует 27 марта. Продолжаем сезон»

24.03.2020 18:10 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Пресс-секретарь АБФФ Александр Алейник прокомментировал решение федерации продолжать чемпионат Беларуси.

– Федерацией принято решение продолжить чемпионат. Матчи будут проходить со зрителями. Наше руководство постоянно находится на связи с Минздравом. Ситуация пока не настолько критическая, чтобы прекращать первенство.

– Сколько в стране заболевших по официальным данным?

– 81. Но 22 уже поправились. Получается, сейчас болеют больше 50. На данный момент никто ничего не переносит. Второй тур стартует 27 марта. Продолжаем сезон.

– А УЕФА не советует вам приостановить чемпионат? Все-таки вся Европа сейчас на карантине.

– Нет. Была одна большая видеоконференция. Но УЕФА отдал внутренние турниры на откуп федерациям, – сказал Алейник.

Чемпионат Беларуси не боится коронавируса

 
 
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Пресс-секретарь АБФФ Александр Алейник прокомментировал решение федерации продолжать чемпионат Беларуси.
 
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