|
Пресс-секретарь АБФФ: «УЕФА отдал внутренние турниры на откуп федерациям. Второй тур стартует 27 марта. Продолжаем сезон»
24.03.2020 18:10 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Пресс-секретарь
– Федерацией принято решение продолжить чемпионат. Матчи будут проходить со зрителями. Наше руководство постоянно находится на связи с Минздравом. Ситуация пока не настолько критическая, чтобы прекращать первенство.
– Сколько в стране заболевших по официальным данным?
– 81. Но 22 уже поправились. Получается, сейчас болеют больше 50. На данный момент никто ничего не переносит. Второй тур стартует 27 марта. Продолжаем сезон.
– А УЕФА не советует вам приостановить чемпионат? Все-таки вся Европа сейчас на карантине.
– Нет. Была одна большая видеоконференция. Но УЕФА отдал внутренние турниры на откуп федерациям, – сказал
Чемпионат Беларуси не боится коронавируса
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пресс-секретарь АБФФ: «УЕФА отдал внутренние турниры на откуп федерациям. Второй тур стартует 27 марта. Продолжаем сезон»
Пресс-секретарь АБФФ Александр Алейник прокомментировал решение федерации продолжать чемпионат Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)