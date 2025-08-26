Миллион «минут добра» и более 3,5 тысяч участников: как А1 объединил сердца ради помощи детям

Источник материала: ProBusiness

Ритм музыки, отличная погода, энергия спорта и семейная атмосфера — таким запомнился финал спортивно-благотворительной инициативы «У адным рытме з А1: Хвіліны дабра» на Национальном футбольном стадионе в Минске 23 августа. Более 3500 человек присоединились к акции с 12 августа и в финальный день собрались на Национальном футбольном стадионе. Одни вышли на большой забег, другие приняли участие в тренировках и мастер-классах: гости пробовали силы на более чем 20 спортивных площадках — от йоги и баскетбола до паркура и танцев, а любители футбола собрались у поля, чтобы поддержать дружеский матч между командой «А1 Юниор» и блогерами «Информ». Финал благотворительной инициативы объединил взрослых и детей, профессионалов и любителей спорта, превратив этот день в настоящий фестиваль спорта и добра.





Инициатива «У адным рытме з А1: Хвіліны дабра» — проект компании А1, который объединяет спорт и благотворительность. Его цель в этом году — собрать 1 000 000 минут активности, которые превращаются в реальную помощь подопечным Белорусского детского фонда. В течение двух недель августа каждый мог фиксировать минуты любой физической активности и передавать их в общую копилку на платформе dabro.a1.by . На финале в Минске гости также добавляли минуты, пробуя себя в разных видах спорта — от футбола и баскетбола до йоги, паркура, танцев и роллер-спорта.





«Многолетняя деятельность компании А1 в сфере благотворительности — не формальность, а реальная возможность помочь тем, кто в этом особенно нуждается. „У адным рытме з А1: Хвіліны дабра“ наглядно демонстрирует, как спорт и ответственность бизнеса могут менять жизни детей», — подчеркнул заместитель генерального директора по техническим вопросам компании А1 Владимир Сачков.





«Проект „У адным рытме з А1: Хвіліны дабра“ показывает, что благотворительность может быть частью повседневной жизни. Мы благодарны каждому, кто присоединился. Ведь заботясь о своем здоровье, люди одновременно делают добро для детей, которые нуждаются в дополнительной поддержке», — отметила председатель Белорусского детского фонда Людмила Кондрашова.





На площадке весь день царила настоящая атмосфера семейного фестиваля. Здесь можно было сфотографироваться на фоне стадиона, выиграть призы в активностях, потанцевать и поиграть на детских площадках. Первые 3000 участников, собравшие более часа активности, получили эксклюзивные носки A1 x CONTE, а 50 самых активных стали обладателями фитнес-браслетов HONOR Band 9. Центральным событием на поле Национального футбольного стадиона стал матч между детской командой «А1 Юниор» и командой блогеров «Информ», который собрал множество зрителей и подарил море эмоций.





Финал инициативы собрал тысячи участников, которые продолжали фиксировать свои «хвіліны дабра» как онлайн, так и на спортивных площадках стадиона. В итоге цель в 1 000 000 минут была успешно достигнута. Компания А1 передала Белорусскому детскому фонду сертификат на сумму 50 000 белорусских рублей, которые будут направлены на поддержку детей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях.



