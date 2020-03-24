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Мода эпохи COVID-19. Растет спрос на дизайнерские маски

24.03.2020 20:40 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: vesti-nedeli.com

Фэшн-блогеры и инфлюэнсеры скупают дизайнерские маски. Выглядят они как полноценный модный аксессуар, но вот могут ли защитить от коронавируса?

Диджитал-инфлюэсеры, звезды шоубизнеса и рэперы в связи с этим осваивают другой вид маски для лица — дизайнерский. Продюсер Яна Рудковская мастерит их сама в тон платья из тканей с принтами, а кто-то примеряет броский вариант от известных дизайнеров, украшенный стразами или лого. В погоне за стилем модники бросились скупать  маски с милитари-принтом и надписями.


Чаще всего подобные маски изготавливаются из хлопка, но встречаются и из полиамида и полиэстера с камуфлированным принтом в два слоя. Важно отметить, что они не зарегистрированы как медицинское изделие и что-либо однозначное об их пользе сказать нельзя. Кроме того, одноразовую маску необходимо правильно утилизировать, а что делать с дизайнерской маской, остается неясным.

А что думают о подобных масках специалисты?

Врач-эпидемиолог Светлана Курлыкова рассказала «Коммерсанту», что по использованию дизайнерских масок на сегодняшний день нет официальных рекомендаций, и они не могут гарантировать защиту от вирусных инфекций, в том числе от коронавируса.


Более того, одноразовую защитную медицинскую маску рекомендуется менять каждые два часа. Если она будет носиться дольше двух часов, она может только усугубить ситуацию.

Поэтому и дизайнерские маски скорее могут нанести вред организму, чем защитить его.

 
 
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Фэшн-блогеры и инфлюэнсеры скупают дизайнерские маски. Выглядят они как полноценный модный аксессуар, но вот могут ли защитить от коронавируса?
 
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