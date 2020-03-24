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Лев Лещенко и его жена проходят обследование на коронавирус

24.03.2020 20:46 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лев Лещенко и его жена проходят обследование на коронавирус

Народный артист РСФСР Лев Лещенко и его жена сами приехали в больницу после того, как почувствовали недомогание, сообщает РИА Новости со ссылкой на концертного директора артиста Олега Дмитриева. 

В настоящее время Лещенко и его жена проходят необходимые обследования. Друзья артиста, работающие врачами, настояли на поездке в больницу. 

Как пишет «Московский комсомолец», медики частной скорой помощи определили у них двустороннее воспаление легких.

Народный артист России Владимир Винокур навестил друзей в больнице и сообщил РБК, что Лещенко находится в больнице вместе с супругой, в хорошем состоянии, и все у него хорошо.

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Народный артист РСФСР Лев Лещенко и его жена сами приехали в больницу после того, как почувствовали недомогание, сообщает РИА Новости со ссылкой на концертного...
 
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