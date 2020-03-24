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Лев Лещенко и его жена проходят обследование на коронавирус
24.03.2020 20:46 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Народный артист РСФСР Лев Лещенко и его жена сами приехали в больницу после того, как почувствовали недомогание,
В настоящее время Лещенко и его жена проходят необходимые обследования. Друзья артиста, работающие врачами, настояли на поездке в больницу.
Как
Народный артист России Владимир Винокур навестил друзей в больнице и
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Народный артист РСФСР Лев Лещенко и его жена сами приехали в больницу после того, как почувствовали недомогание, сообщает РИА Новости со ссылкой на концертного...
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