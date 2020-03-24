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«С одной стороны, сожаление, с другой стороны, понимание». Минспорта о переносе Олимпиады в Токио

24.03.2020 23:00 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Олимпийские игры в Токио решено отложить на один год в связи с распространением коронавируса, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Такое решение принято по итогам переговоров между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.

«С одной стороны, сожаление, с другой стороны, понимание». Минспорта о переносе Олимпиады в Токио

Предложение о переносе Игр вынес японский премьер, а президент МОК выразил полное согласие. Ожидается, что Олимпийские игры в Токио состоятся не позднее лета 2021 года. Напомним, что первоначально главные летние старты четырехлетия должны были пройти с 24 июля по 9 августа.

Вот как новость об отмене Олимпиады прокомментировали в Министерстве спорта и туризма нашей страны.

«С одной стороны, сожаление, с другой стороны, понимание». Минспорта о переносе Олимпиады в Токио

Владимир Нестерович, пресс-секретарь Министерства спорта и туризма:
Это совместное заявление, которое сегодня появилось Международного олимпийского комитета и оргкомитета по проведению Олимпийских игр в Токио  вызвало у нас, с одной стороны, сожаление, с другой стороны, понимание, чем это решение вызвано. Сожаление, потому что белорусские атлеты, точно так же как и атлеты всего мира, тщательно, настойчиво и упорно готовились к этим Олимпийским играм. Но понимание, потому что слишком большой риск, что спортсмены, члены делегации и зрители подвергаются какой-то серьезной опасности, связанной с заражением коронавирусом.

«С одной стороны, сожаление, с другой стороны, понимание». Минспорта о переносе Олимпиады в Токио

Решено также, что олимпийский огонь, который был зажжен в Греции 12 марта, останется в Японии. На год были отложены и летние Паралимпийские игры.

Люди в материале: Владимир Нестерович

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Олимпийские игры в Токио решено отложить на один год в связи с распространением коронавируса, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Такое решение...
 
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