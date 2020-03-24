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ВОЗ высоко оценила оснащенность белорусских клиник

24.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Во Всемирной организации здравоохранения высоко оценили оснащенность белорусских клиник, передает телеканал «МИР 24».

22 аппарата искусственной вентиляции легких на 100 тысяч населения – высокий показатель. Для сравнения – в США их 18, в Италии – 8. Как отметили эксперты, эти цифры говорят о высокой готовности страны к борьбе с коронавирусом.

По количеству проведенных тестов на миллион населения Беларусь находится на 9 месте среди всех стран, в которых зарегистрированы случаи COVID-19. Республика рано начала борьбу с новой вирусной инфекцией, поэтому говорить об эпидемии смысла нет. Как нет и паники – ситуация под контролем врачей.

«Беларусь находится в более благоприятной ситуации в сравнении со многими странами. Здесь есть лабораторные мощности, налажено производство диагностических тестов», – отметил представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев.

В Беларуси, по последним данным, 22 человека переболели коронавирусом и выздоровели. Самому старшему пациенту 78 лет, самому маленькому – 3 года. Под контролем медиков в стационаре находятся 59 человек. Почти все чувствуют себя хорошо, состояние только одного – средней степени тяжести.



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По количеству проведенных тестов на миллион населения республика находится на 9 месте среди стран, в которых зарегистрированы случаи COVID-19.
 
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