«От европейца отходят, как от прокаженного». Белорус в Индии - о том, как изменилась жизнь из-за пандемии

Источник материала: Tut.by

Пять лет Андрей Жалевич ездит отдыхать в Индию, но впервые столкнулся с тем, что европеец теперь стал персоной нон грата в стране. Ему кричат вслед: «Corona, go!» — и бросают камни, выселяют из отеля, требуют на блок-постах справку о здоровье. Причина всему — коронавирус. По мнению некоторых местных, европейцы — потенциальные разносчики инфекции.



Иллюстративный снимок. Фото: Reuters

Андрей Жалевич, координатор аналитической группы по проблемам русскоговорящих в Индии, прилетел в страну в октябре 2019 года. Тогда ни о каком коронавирусе не было еще реч, и для Андрея эта поездка не первая. Говорит, в Индии дешевле перезимовать, чем в том же Минске, и он спокойно может удаленно «работать над своими книгами и исследованиями, при этом платить налоги в казну своей страны». Но впервые за все время столкнулся с тем, что отношение местных к европейцам резко изменилось. Вместо прежней доброжелательности — агрессивность и подозрительность.

— Теперь к белому человеку относятся как к потенциальному разносчику коронавируса, — отмечает в беседе с TUT.BY Андрей Жалевич. — Все стало меняться в 20-х числах февраля, мы сидели с друзьями на балконе, беседовали, а тут — бац, в нас бросают кирпич и убегают. Сперва мы пошутили, а потом уже дошло: начинают нас бояться. А две недели назад по мере ужесточения мер правительства и местных штатов, стало еще хуже. Нам вслед кричат: «Corona, go!», бросают палки и камни. Даже страшно представить, что будет, если не дай бог кто-то из европейцев умрет от гриппа, и спишут на коронавирус…

Андрей Жалевич уже несколько месяцев находится в Индии. Фото предоставлено героем публикации.

Андрей в общей сложности провел в Индии полтора года, но перед тем, как рассказать нам про ситуацию в стране, два дня собирал информацию от белорусов, которые сейчас там находятся. По данным нашего собеседника, в Индии на данный момент минимум 200 белорусов. Речь не о туристах , которые прилетели по путевке отдохнуть на две недели, а о тех людях, которые зимуют, работают или временно живут в этой стране.

«Европеец? С вещами на выход!»

Сейчас в стране 562 зараженных и 10 летальных случаев. Сперва карантин был объявлен до 31 марта, но вчера его продлили до 14 апреля, введен комендантский час.

— Мой обратный билет был куплен на 2 апреля, очевидно, домой не улечу. Индийское небо закрыто для всех коммерческих авиарейсов, выбраться самостоятельно из страны не может ни один иностранец, — уточняет Андрей Жалевич. — Поэтому мы в подвешенном состоянии на неопределенный срок. Это может быть неделя, месяц или год. Точно никому не известно. Вчера премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о полном карантине. Не будет ни поездов, ни внутренних самолетов, никакого сообщения между городами и штатами, все учреждения закрываются, плюс комендантский час. Не работает Uber и Ola. Для европейца вызвать такси проблема, даже водители тук-туков (моторикш) и те отказываются нас перевозить. Некоторые вообще сворачивали в сторону, когда видели нас.



Так сейчас выглядит улица в Индии. Фото предоставлено героем публикации

Андрей вспоминает, когда границы всех штатов еще не были закрыты, полицейские на блок-посту не пропускали их из Карнатаки в Гоа без медицинской справки.

— Пока мы разбирались с гоанцами, полиция Карнатаки выставила блок-пост со шлагбаумом и уже не пускала назад в свой штат, откуда мы изначально пришли. Обе стороны требовали медицинскую справку особой формы. На часах 22.00, нас не пускают ни туда, ни сюда. В итоге британец из нашей группы позвонил в посольство Великобритании, и к нему на границу приехал врач. Именно этот доктор посадил нас в свою машину, привез в клинику, где после обследования выдали те справки, которые требовали полицейские, — рассказывает Андрей.

Правда, когда вернулись на блок-пост, оказалось, это не те справки. По словам белоруса, наше посольство в Индии по мессенджеру выслало официальное письмо, что молодой человек едет в место эвакуации, этот проезд согласован с правительством Индии. Для полицейских из Гоа это тоже был не документ.



Фото предоставлено героем публикации.

— Одна немка начала плакать и буквально на коленях умаляла пропустить, трясла перед полицейскими двумя медицинскими справками разных форм. После долгих телефонных переговоров, потом споров между собой, нас стали пропускать по одному, но каждому устроили допрос, нгас сфотографировали, отксерокопировали все наши документы. Спустя пять часов мы оказались в Гоа, — рассказывает о своей жизни в Индии Андрей Жалевич. — У наших белорусов были ситуации, когда их просто ссаживали с автобуса или поезда. Европеец? С вещами на выход!

«Хозяин магазина продает нам продукты тайно, чтобы не знали другие индусы»

Еще одна проблема для европейцев сейчас в Индии — жилье. Почти нереально найти новое, но и невозможно остаться в старом.

— Нас отказываются принимать гостиницы, гестхаусы. Одни боятся вируса, другим запретила полиция и местные власти. В Говардхане, например, именно полиция требует выгонять иностранцев из отеля. Хозяину отеля, где остановились мои друзья, полиция звонила четыре раза со словами: «Выселяй иностранцев!» Им без разницы, что не ходят автобусы, поезда, не летают самолеты. Выставляют на улицу даже самые дорогие и респектабельные отели, — отмечает белорус Андрей.

Если раньше комендантский час был в Индии с 7.00 утра до 21.00, с 25 марта он круглосуточный. Выходить из дома нельзя, за этим следят полицейские, местные дружинники.



Иллюстративный снимок. Фото: Reuters

— Купить продукты в последнее время было все сложнее. Если открывались магазины, как вы думаете, кому в первую очередь продавали еду? Местному или белому человеку, потенциальному разносчику коронавируса? Один хозяин продовольственного магазина предложил нашим ребятам продавать продукты тайно, чтобы не знали другие индусы. Торговать начинают из-под полы и по завышенным ценам. Если раньше 20 литров воды стоили один доллар, то сейчас 3 литра — один доллар. В Индии сейчас жарко, пить хочется постоянно, а воду из-под крана пить нельзя, только бутилированную. Цены на еду поднялись в два раза. Сегодня мне позвонила знакомая белоруска, у нее остались две булочки и шоколадка, магазины закрыты… Можно, конечно, выйти на улицу, но тебя тут же загонят домой дружинники. При виде нас местные сразу отворачиваются, закрываются платками, натягивают на себя маску.

Сегодня в Индии первый день круглосуточного карантина, что будет дальше, Андрей не знает. С другом на двоих у них есть пачка риса, а еще печенье и конфеты, которые были куплены в качестве подарка близким домой.



В этом доме временно живет Андрей. Фото предоставлено героем публикации.

Предвидя комментарии людей о том, что в Индию не ездят отдыхать бедные люди, наш собеседник отмечает: это далеко не так. Билеты в оба конца стоили 310 долларов, за тысячу долларов тут можно спокойно жить полгода, но из-за ситуации с коронавирусом, повышения цен, деньги у белорусов на исходе.

— Индусы действительно добрые люди, но, как говорится, от любви до ненависти лишь один шаг. Чтобы вы лучше могли представить, как к нам относятся местные, расскажу: сейчас во время комендантского часа каждый мужчина-индус — это полицейский с палкой, который считает своим долгом «блокировать» нас как возможного носителя вируса. А почти каждая местная женщина — это потенциальный доносчик в полицию о том, что европеец, выйдя на улицу, например, купить воды, нарушает комендантский час, — говорит Андрей. — Наше посольство в Индии делает все, что от него зависит, помогает, но мы продолжаем оставаться здесь. Хотим, чтобы белорусские власти узнали о нашей ситуации и приняли решение о нашей эвакуации.

Улететь из Индии можно и без эвакуации, но билеты очень дорогие — по тысяче долларов, не у всех есть возможность найти такие деньги.