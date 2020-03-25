Максим Березинский о том, что чемпионат Беларуси не остановлен: «Риск, которому мы подвергаем людей, в настоящее время не оправдан»

Источник материала: Tribuna.com

Руководитель белорусский и украинской версии Tribuna.com Максим Березинский поделился мнением о том, что в Беларуси не введен карантин и не остановлен чемпионат Беларуси.

«Отношение к коронавирусу в целом все еще довольно легкомысленно. Это отчасти связано с тем, что официальные власти еще не закрыли границы, школы, университеты и всячески пытаются преуменьшить значимость проблемы.

Многие люди продолжают ходить на футбол и очень активно выступают против идеи остановки турнира. Со своей стороны, как средства массовой информации, мы настаиваем на том, что необходимой мерой сейчас является приостановка чемпионатов. Риск, которому мы подвергаем людей, в настоящее время не оправдан», – сказал Березинский в интервью The New York Times .

Напомним, в Беларуси также продолжается плей-офф «Париматч-Экстралиги». Гандбольный турнир также не остановлен, однако он проходит без зрителей.

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