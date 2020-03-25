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В Москве состоялось заседание Совета ЕЭК в режиме онлайн-конференции

25.03.2020 16:02 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Ввозные пошлины  на лекарства и продукты питания будут снижены

Сегодня в Москве состоялось заседание Совета Евразийской экономической комиссии в режиме онлайн-конференции. 
Из-за ситуации  с распространением коронавируса,  чтобы избежать дефицита защитных масок, очков, одноразовых перчаток,  медицинских костюмов и средств дезинфекции, этот перечень товаров запретят  вывозить за пределы стран Евразийского экономического союза. Также члены комиссии предложили в ближайшее время снизить ввозные пошлины на товары первой необходимости.

Андрей Слепнев, член коллегии (министр) по торговле ЕЭК: "Торговые сети всех стран испытывают сейчас повышенное давление со стороны потребителей. В течение недели отработаем весь финальный перечень по товарам, на которые будет обнулена тарифная защита, снижены пошлины. Это касается продуктов питания, детского питания, детских товаров, широкой номенклатуры медицинских средств, лекарств, компонентов для их производства. Т.е. тех товаров первой необходимости, на которые сейчас повышенный спрос".

В Москве состоялось заседание Совета ЕЭК в режиме онлайн-конференции


Решения должны быть согласованы в отношении перевозок товаров через границы в сложившихся условиях 

Страны ЕАЭС  договорились принимать согласованные решения в отношении перевозок товаров через границы в условиях распространения нового коронавируса. Также на повестке дня была ситуация с трудовой миграцией в Евразийском экономическом союзе. Сегодня эта тема требует оперативного решения,  так как из-за введенных большинством стран ЕАЭС ограничений на въезд многие жители стран "пятерки" испытывают сейчас трудности.

 
 
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Ввозные пошлины  на лекарства и продукты питания будут снижены Сегодня в Москве состоялось заседание Совета Евразийской экономической комиссии в режиме...
 
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