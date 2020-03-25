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Ввозные пошлины на лекарства и продукты питания будут снижены

Решения должны быть согласованы в отношении перевозок товаров через границы в сложившихся условиях

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Москве состоялось заседание Совета ЕЭК в режиме онлайн-конференции Ввозные пошлины на лекарства и продукты питания будут снижены Сегодня в Москве состоялось заседание Совета Евразийской экономической комиссии в режиме...

Сегодня в Москве состоялось заседание Совета Евразийской экономической комиссии в режиме онлайн-конференции.Из-за ситуации с распространением коронавируса, чтобы избежать дефицита защитных масок, очков, одноразовых перчаток, медицинских костюмов и средств дезинфекции, этот перечень товаров запретят вывозить за пределы стран Евразийского экономического союза. Также члены комиссии предложили в ближайшее время снизить ввозные пошлины на товары первой необходимости.Страны ЕАЭС договорились принимать согласованные решения в отношении перевозок товаров через границы в условиях распространения нового коронавируса. Также на повестке дня была ситуация с трудовой миграцией в Евразийском экономическом союзе. Сегодня эта тема требует оперативного решения, так как из-за введенных большинством стран ЕАЭС ограничений на въезд многие жители стран "пятерки" испытывают сейчас трудности.