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Создан 5-минутный тест на коронавирус
25.03.2020 16:07 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Экспресс-тест на коронавирус СOVID-19 создали учёные в Сингапуре. Его результат можно узнать через пять минут. Об этом сообщает
Разработкой занималась команда специалистов из лаборатории NanoBio Lab под руководством профессора Джеки Ин. К слову, тест уже прошёл предварительные испытания. Учёные надеятся на то, что в течение месяца они получат разрешение на его использование. После этого тестом смогут пользоваться в больницах.
Для проведения теста необходим генетический материал вируса из выделений пациента, которые будут брать из мазка. Собранный для анализа материал поместят в портативное устройство. Оно покажет результат уже через пять-десять минут.
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Экспресс-тест на коронавирус СOVID-19 создали учёные в Сингапуре. Его результат можно узнать через пять минут. Об этом сообщает The Straits Times. Когда разработку утвердят,...
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