Создан 5-минутный тест на коронавирус

Источник материала: ОНТ

Экспресс-тест на коронавирус СOVID-19 создали учёные в Сингапуре. Его результат можно узнать через пять минут. Об этом сообщает The Straits Times . Когда разработку утвердят, это будет самый быстрый тест на коронавирус, утверждает газета.

Разработкой занималась команда специалистов из лаборатории NanoBio Lab под руководством профессора Джеки Ин. К слову, тест уже прошёл предварительные испытания. Учёные надеятся на то, что в течение месяца они получат разрешение на его использование. После этого тестом смогут пользоваться в больницах.

Для проведения теста необходим генетический материал вируса из выделений пациента, которые будут брать из мазка. Собранный для анализа материал поместят в портативное устройство. Оно покажет результат уже через пять-десять минут.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram