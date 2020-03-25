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Создан 5-минутный тест на коронавирус

25.03.2020 16:07 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Создан 5-минутный тест на коронавирус

Экспресс-тест на коронавирус СOVID-19 создали учёные в Сингапуре. Его результат можно узнать через пять минут. Об этом сообщает The Straits Times. Когда разработку утвердят, это будет самый быстрый тест на коронавирус, утверждает газета.

Разработкой занималась команда специалистов из лаборатории NanoBio Lab под руководством профессора Джеки Ин. К слову, тест уже прошёл предварительные испытания. Учёные надеятся на то, что в течение месяца они получат разрешение на его использование. После этого тестом смогут пользоваться в больницах. 

Для проведения теста необходим генетический материал вируса из выделений пациента, которые будут брать из мазка. Собранный для анализа материал поместят в портативное устройство. Оно покажет результат уже через пять-десять минут. 

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Экспресс-тест на коронавирус СOVID-19 создали учёные в Сингапуре. Его результат можно узнать через пять минут. Об этом сообщает The Straits Times. Когда разработку утвердят,...
 
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