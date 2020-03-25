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Глава МОК Томас Бах: не было ни одного голоса с предложением отмены Олимпиады-2020, предлагали только перенос

25.03.2020 16:28 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Никто из спортсменов и спортивных федераций не призывал даже рассмотреть вариант с отменой Олимпийских игр в Токио из-за коронавируса.


Об этом заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах журналистам в ходе телефонной конференции.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Во вторник Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились о переносе Игр-2020 на следующий год из-за пандемии коронавируса. Соревнования должны пройти не позднее лета 2021 года.

"Мы слушаем спортсменов всегда, слушали сейчас, они важнейшая часть принятия решения. Во всех консультациях, во всех голосованиях принимают участие представители атлетов, входящие в исполком. После консультаций на прошлой неделе у нас были разговоры со всеми национальными олимпийскими комитетами и федерациями, по итогам у нас было голосование", — сказал Бах.

"Мы спросили всех, согласны ли они со стратегией исполкома МОК, в этом анонимном голосовании мы получили поддержку. Мы связались с 200 спортсменами, и не было ни одного голоса, кто бы призывал к отмене Игр. Вопросы были про квалификационные турниры, тренировочные условия, психическое здоровье и другие. Но никто не предлагал даже рассмотреть вариант отмены Игр", — заявил глава МОК.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 375 тысяч человек, свыше 16 тысяч скончались.
 
 
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Никто из спортсменов и спортивных федераций не призывал даже рассмотреть вариант с отменой Олимпийских игр в Токио из-за коронавируса.
 
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