Люди с болезнями сердца в четыре раза чаще умирали от коронавируса

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Китайские медики обнаружили, что наличие тяжелых проблем с сердцем и сосудами увеличивает риск гибели от коронавирусной инфекции более чем в четыре раза. Их выводы опубликовал научный журнал JAMA Cardiology, сообщает ТАСС.



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«Мы выяснили, что между нарушениями в работе сердечно-сосудистой системы и смертностью среди пациентов, страдавших от коронавирусной инфекции (COVID-19), есть статистически значимая связь. Проблемы с сердцем и сосудами были характерны для каждого пятого больного в Ухане, что может объяснять высокий уровень смертности во время госпитализации», — пишут ученые.

По статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), болезни сердца и сосудов, в том числе инфаркты, инсульты и хроническая сердечная недостаточность, сейчас остаются одной из главных причин смерти в мире. Каждый год от них умирают около 17 млн человек, причем у большинства подобные проблемы возникают из-за гипертонии — стабильно высокого давления в кровеносных сосудах.

После того как в китайском городе Ухань началась вспышка коронавируса нового типа, местные врачи обратили внимание на то, что люди, которые страдали от старческих или врожденных болезней сердца и сосудов, переносили коронавирусную инфекцию гораздо тяжелее других больных.

Руководствуясь этими наблюдениями, ученые из Уханьского университета проследили за тем, насколько часто умирали люди с болезнями сердца и сосудов, а также их здоровые сверстники, у которых нет подобных хронических проблем со здоровьем.

Сердце и вирус

Медики проанализировали истории болезней более 400 жителей Уханя, которые попали в одну из клиник города в промежутке между 20 января и 10 февраля текущего года. Все эти больные получали одинаковое лечение и уровень ухода, что позволило понять, насколько сильно сердечно-сосудистые болезни влияют на развитие COVID-19.

Эти наблюдения показали, что у носителей подобных проблем вирусная инфекция значительно чаще шла по более опасному сценарию, чем у остальных пациентов. В частности, они раньше начинали испытывать симптомы болезни и в десять раз чаще становились жертвами самых экстремальных форм пневмонии, тогда как подобные проблемы поражали около 5% других больных.

В целом эти различия приводили к тому, что носители хронических проблем с сердцем и сосудами в среднем умирали от коронавирусной инфекции примерно в 4,5 раза чаще, чем остальные носители вируса. В общей сложности от инфекции погибла примерно половина первой группы больных, тогда как лишь 4% остальных зараженных умерли от коронавируса нового типа (SARS-CoV-2).

Почему это так, ученые пока не могут сказать. Однако они предполагают, что вирус может напрямую взаимодействовать с мышечными клетками сердца, так как на их поверхности есть рецепторы ACE2, через которые SARS-CoV-2 проникает в заражаемые клетки. Все это, как подчеркивают медики, следует учитывать при госпитализации пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, их диагностике и лечении.