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Беларусь готова исполнять свои обязательства по госдолгу

25.03.2020 20:38 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Беларусь готова исполнять свои обязательства по госдолгу

Своевременно и в полном объеме. Несмотря на непростую экономическую ситуацию в мире (из-за падения цен на нефть и пандемии коронавируса), Беларусь готова исполнять свои обязательства по государственному долгу. 

Дисциплина платежей – это приоритет бюджетной политики, который обозначен Главой государства, и, как заявили сегодня в Минфине, отходить от него не намерены. 

Конечно, Беларусь – открытая страна и подвержена влиянию мировых процессов. Мы видим, как из-за карантина снижается деловая активность во многих государствах, в том числе и у наших традиционных торговых партнеров. Как минимизировать последствия для национальной экономики? 

Правительство и Министерство финансов сейчас активно прорабатывают и готовы принять дополнительные меры для устойчивости бюджета. Ресурсы, заверили в ведомстве, для этого есть. 

Будет применяться так называемый отраслевой принцип, ориентированный на конкретные сферы, которые могут потенциально пострадать от внешних факторов – это туристический бизнес, транспортно-логистическая деятельность, общественное питание, гостиничный бизнес.

В частности, Совмин рассматривает возможность предоставления отсрочки по уплате аренды и установления моратория на увеличение базовой арендной величины. Нацбанк, со своей стороны, расширяет возможности банков по привлечению депозитов и предлагает ввести кредитные и налоговые каникулы для тех, кто столкнулся с финансовыми трудностями. Задача – гибко и оперативно реагировать на внешние вызовы и адаптироваться к ним. На это на недавнем совещании с экономическим блоком правительства ориентировал чиновников Президент. 

Максим Ермолович, министр финансов Беларуси: «Мы мониторим ситуацию, что у нас происходит с доходами. В первом квартале ситуация развивается так, что мы работаем практически в штатном режиме, доходов поступает достаточно для того чтобы профинансировать все заявленные на первый квартал платежи бюджетными организациями, для того чтобы оперативно вносить изменения в расходную часть бюджета для опережающего финансирования специальных расходов и расходов Министерства здравохранения. Мы здесь работаем в полном взаимодействии с Минздравом. Ресурсов для этого достаточно».

Непростая ситуация – на финансовых рынках, возможности заимствований существенно сократились. Не самое лучшее время сейчас и для размещения еврооблигаций: эксперты говорят о некоторой нервозности инвесторов. Финансовые власти сейчас активно прорабатывают альтернативные возможности привлечения ресурсов. Рассчитывают и на резервы, накопленные в предыдущие годы. 

Максим Ермолович, министр финансов Беларуси: «Мы продолжаем исполнять свои обязательства в полном объеме и никаких изменений в политику Министерства финансов и Республики Беларусь в целом в отношении тех обязательств, которые страна на себя приняла, мы не вносим. Продолжаем действовать в строгом соответствии с этими обязательствами».  

Через неделю правительство намерено представить Президенту первый пакет мер поддержки предприятий. Учтут также предложения предпринимателей и экономических экспертов. Тем временем некоторые страны уже говорят о том, что поторопились с введением жесткого карантина и остановкой производств в связи с пандемией. Экономические последствия от этих шагов могут быть катастрофическими. Об этом сегодня говорили и эксперты в дискуссионной программе «Объективно» на ОНТ.  

Ирина Новикова, доктор экономических наук, профессор: «Смотрите, что произошло с британской экономикой. Ведь они взяли крен еще раньше на сервисную экономику. Что сейчас произошло? И действительно у них там могут быть большие проблемы. Если мы будем продолжать производить, будем, ну, я не знаю, это не наш вопрос, это врачи, конечно, должны разработать какую-то технологию, как работать, сохранить производства, чтобы эпидемия не распространялась. И таким образом если мы сохраним производства, то сохранится экономика. Мы идем правильным путем».

Борьбу с коронавирусом поддерживают Всемирный и Европейский инвестиционный банки. Переговоры с ними сейчас ведет Минфин. Средства предполагаются на закупку медицинских изделий, оборудования и спецтранспорта.

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Своевременно и в полном объеме. Несмотря на непростую экономическую ситуацию в мире (из-за падения цен на нефть и пандемии коронавируса), Беларусь готова исполнять...
 
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