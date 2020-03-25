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Гомельский облздрав: у женщины из Житковичей все же нет коронавируса

25.03.2020 20:44 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

23 марта в Минздраве подтвердили информацию о выявленном случае COVID-19 в Житковичах: «У пациентки была пневмония, а всех таких больных проверяют на коронавирус. В этом районе идут противоэпидемические мероприятия». Однако 25 марта заместитель начальника облздрава Михаил Змушко заявил исполкомовскому изданию «Гомельская правда», что «проведенный ряд тестов не подтвердил наличие COVID-19 у пациентки из Житковичей».


Фото: Reuters

Речь идет о 58-летней жительнице Житковичей. До этого женщина неделю была на больничном с диагнозом ОРВИ и пила антибиотики, но лучше ей не становилось. В субботу, 21 марта, женщина снова пришла в житковичскую поликлинику к терапевту. После консультации вышла из кабинета — и упала в обморок. На скорой ее доставили в реанимацию и диагностировали двустороннее воспаление легких. У нее был взят мазок на COVID-19 — он дал положительный результат. 36 контактов первого уровня были изолированы. Пациентке же назначили дополнительные исследования для подтверждения коронавирусной инфекции.

— Проведенный ряд тестов не подтвердил наличие COVID-19 у пациентки из Житковичей, — рассказал заместитель начальника главного управления здравоохранения облисполкома Михаил Змушко. — Состояние женщины стабильное, после окончания курса стационарного лечения она будет выписана. Выписка лиц контакта первого уровня из учреждений здравоохранения запланирована на 26 марта.

Напомним, по данным на 25 марта, число зараженных коронавирусом в Беларуси выросло до 86.

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Теги: Гомель
 
 
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Напомним, 23 марта в Минздраве подтвердили информацию о выявленном случае COVID-19 в Житковичах.
 
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