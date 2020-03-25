Гомельский облздрав: у женщины из Житковичей все же нет коронавируса

Источник материала: Tut.by

23 марта в Минздраве подтвердили информацию о выявленном случае COVID-19 в Житковичах: «У пациентки была пневмония, а всех таких больных проверяют на коронавирус. В этом районе идут противоэпидемические мероприятия». Однако 25 марта заместитель начальника облздрава Михаил Змушко заявил исполкомовскому изданию «Гомельская правда», что «проведенный ряд тестов не подтвердил наличие COVID-19 у пациентки из Житковичей».



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Речь идет о 58-летней жительнице Житковичей . До этого женщина неделю была на больничном с диагнозом ОРВИ и пила антибиотики, но лучше ей не становилось. В субботу, 21 марта, женщина снова пришла в житковичскую поликлинику к терапевту. После консультации вышла из кабинета — и упала в обморок. На скорой ее доставили в реанимацию и диагностировали двустороннее воспаление легких. У нее был взят мазок на COVID-19 — он дал положительный результат. 36 контактов первого уровня были изолированы. Пациентке же назначили дополнительные исследования для подтверждения коронавирусной инфекции.

— Проведенный ряд тестов не подтвердил наличие COVID-19 у пациентки из Житковичей, — рассказал заместитель начальника главного управления здравоохранения облисполкома Михаил Змушко. — Состояние женщины стабильное, после окончания курса стационарного лечения она будет выписана. Выписка лиц контакта первого уровня из учреждений здравоохранения запланирована на 26 марта.

Напомним, по данным на 25 марта , число зараженных коронавирусом в Беларуси выросло до 86.