«СветлогорскХимволокно» занялось производством нетканых материалов для медицинских масок

Источник материала: ОНТ

Один из востребованных товаров сегодня – так называемые нетканые материалы, из которых делают одноразовые медицинские изделия.

«СветлогорскХимволокно» готово обеспечить внутренний рынок этим сырьем. Правда, для этого заводу пришлось частично переориентироваться.

После плавки обычный полипропилен превращается в объемные рулоны – в будущем из них сделают медицинские маски или костюмы. Если еще точнее, то это готовый спанбел – основа одноразовой защитной одежды. Линии новые – шестьдесят тонн продукции в сутки.

Оксана Куган, заместитель начальника цеха предприятия «СветлогорскХимволокно»: «Установка работает в круглосуточном режиме, по 24 часа в сутки, каждая смена работает по восемь часов, то есть мы вышли уже на производственные мощности. Загрузка сейчас полностью на 100%. Осознание того, что мы сейчас помогаем сохранять жизни людей, заставляет нас к этому относиться по-новому и с большей ответственностью».

Этот нетканый материал используется и в других отраслях промышленности, но буквально три недели назад вмешался форс-мажор. Крупные мебельные компании из-за ситуации в мире резко сократили производство и перестали покупать светлогорский спанбел. Ну, не останавливать же линию: эти объемы завод моментально перенаправил на нужды медицинского рынка.

Алексей Железовский, начальник управления продаж предприятия «СветлогорскХимволокно»: «Максимальная мобильность, максимальная концентрация на выполнение задач, которые сейчас возникли перед нами, мы гарантируем, что все наши потребители, как новые, так и действующие, будут обеспечены».

С начала марта только на внутренний рынок предприятие поставило около 70 тонн востребованного материала. В пять раз больше, чем обычно. Еще триста тонн продукции медназначения отправили на экспорт – Россия, Украина, Польша, Германия – 20 новых контрактов. Эти страны также остро нуждаются в сырье для производства медицинских изделий. Многих при этом интересуют новинки, так называемые полуфабрикаты.

Николай Ганжа, коммерческий директор предприятия «СветлогорскХимволокно»: «Этот материал представляет собой два слоя обычного спанбонда, между которыми запечатан слой акваспана – это наш инновационный продукт, он производится только в трех странах мира. Это гидроскрепленный материал, и он используется в качестве фильтрующего слоя, то есть для медицинских масок, которые продаются в аптеках, используются сейчас массово».

В последние месяцы рыночная конъюнктура значительно изменилась. Прогнозы разные, но суть одна – нужно учиться работать в новых условиях.

Леонид Анфимов, председатель комитета Государственного контроля Беларуси: «У нашей экономики сегодня есть уникальная возможность вскочить на оголившиеся рынки тех стран, где объявлены карантины, остановлено производство и не поступает необходимая продукция, поэтому если предприятия займут нормальную наступательную позицию, о чем мы сегодня говорили, в условиях пандемии коронавируса, они могут действительно поправить свое положение, не дожидаясь пока к ним придут потребители. Надо от обороны перейти в наступление».

На предприятии «СветлогорскХимволокно» разработали три возможные бизнес-модели на ближайшее будущее. В случае необходимости готовы значительно увеличить объемы производства. Отдельно работают с Китаем – туда уже ушла первая партия защитной ткани. До конца года Пекин намерен купить у завода 700 тонн материала для производства масок, бахил и медицинских костюмов.

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