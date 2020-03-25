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«СветлогорскХимволокно» занялось производством нетканых материалов для медицинских масок
25.03.2020 21:44 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Один из востребованных товаров сегодня – так называемые нетканые материалы, из которых делают одноразовые медицинские изделия.
«СветлогорскХимволокно» готово обеспечить внутренний рынок этим сырьем. Правда, для этого заводу пришлось частично переориентироваться.
После плавки обычный полипропилен превращается в объемные рулоны – в будущем из них сделают медицинские маски или костюмы. Если еще точнее, то это готовый спанбел – основа одноразовой защитной одежды. Линии новые – шестьдесят тонн продукции в сутки.
Этот нетканый материал используется и в других отраслях промышленности, но буквально три недели назад вмешался форс-мажор. Крупные мебельные компании из-за ситуации в мире резко сократили производство и перестали покупать светлогорский спанбел. Ну, не останавливать же линию: эти объемы завод моментально перенаправил на нужды медицинского рынка.
С начала марта только на внутренний рынок предприятие поставило около 70 тонн востребованного материала. В пять раз больше, чем обычно. Еще триста тонн продукции медназначения отправили на экспорт – Россия, Украина, Польша, Германия – 20 новых контрактов. Эти страны также остро нуждаются в сырье для производства медицинских изделий. Многих при этом интересуют новинки, так называемые полуфабрикаты.
В последние месяцы рыночная конъюнктура значительно изменилась. Прогнозы разные, но суть одна – нужно учиться работать в новых условиях.
На предприятии «СветлогорскХимволокно» разработали три возможные бизнес-модели на ближайшее будущее. В случае необходимости готовы значительно увеличить объемы производства. Отдельно работают с Китаем – туда уже ушла первая партия защитной ткани. До конца года Пекин намерен купить у завода 700 тонн материала для производства масок, бахил и медицинских костюмов.
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Один из востребованных товаров сегодня – так называемые нетканые материалы, из которых делают одноразовые медицинские изделия. «СветлогорскХимволокно» готово...
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