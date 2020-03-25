Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так COVID-19: В Беларуси выздоровели 29 человек Белорусские медики провели около 23 тысяч тестов на COVID-19. Такая информация размещена на официальном Telegram-канале Минздрава. Из больниц уже выписаны или готовятся к...

Белорусские медики провели около 23 тысяч тестов на COVID-19. Такая информация размещена на официальном Telegram-канале Минздрава. Из больниц уже выписаны или готовятся к выписке 29 пациентов. Ранее их анализы дали положительный результат. В процессе лечения повторно проведенные тесты на COVID-19 подтвердили отсутствие признаков коронавирусной инфекции. Кроме того, еще 57 пациентов продолжают лечение. По двум гражданам врачи проводят дополнительные проверки анализов.