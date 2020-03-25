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COVID-19: В Беларуси выздоровели 29 человек
25.03.2020 21:52 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTБелорусские медики провели около 23 тысяч тестов на COVID-19. Такая информация размещена на официальном Telegram-канале Минздрава. Из больниц уже выписаны или готовятся к выписке 29 пациентов. Ранее их анализы дали положительный результат. В процессе лечения повторно проведенные тесты на COVID-19 подтвердили отсутствие признаков коронавирусной инфекции. Кроме того, еще 57 пациентов продолжают лечение. По двум гражданам врачи проводят дополнительные проверки анализов.
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Белорусские медики провели около 23 тысяч тестов на COVID-19. Такая информация размещена на официальном Telegram-канале Минздрава. Из больниц уже выписаны или готовятся к...
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