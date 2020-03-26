|
В Иерусалиме накануне Пасхи из-за коронавируса закрыли Храм Гроба Господня
26.03.2020 08:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Иерусалиме на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19 закрыли Храм Гроба Господня — церковь, построенную на месте погребения и воскресения Иисуса Христа. Об этом сообщает
Решение было принято после встречи церковных лидеров Израиля и властей страны, а также после введения премьер-министром Биньямином Нетаньяху новых мер по борьбе с коронавирусом.
По словам представителя Ассамблеи католических ординариев Святой Земли Абу Нассара, закрытие храма пришлось на преддверие Пасхи. Если распространение коронавируса продолжится, церковь не исключает проведение праздничных мероприятий в других местах в рамках новых эпидемиологических правил.
Иерусалимский Храм Воскресения Христова — главная святыня христианского мира. Считается, что он стоит на том самом месте, где, согласно Священному Писанию, был распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос. Это место было найдено посланцами римского императора Константина спустя три века после распятия. Каждый год в Великую Субботу (в этом году выпадает на 19 апреля) накануне православной Пасхи там происходит чудо схождения Благодатного огня.
По данным американского университета Джона Хопкинса, в Израиле подтверждено 2369 случаев заражения коронавирусом. От вызванных им осложнений погибли пять человек, еще 58 выздоровели.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Каждый год в Великую Субботу (в этом году выпадает на 19 апреля) накануне православной Пасхи там происходит чудо схождения Благодатного огня.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)