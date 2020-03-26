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В Иерусалиме накануне Пасхи из-за коронавируса закрыли Храм Гроба Господня

26.03.2020 08:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Иерусалиме на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19 закрыли Храм Гроба Господня — церковь, построенную на месте погребения и воскресения Иисуса Христа. Об этом сообщает Reuters.


Верующие со свечами после схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня. Фото: Reuters

Решение было принято после встречи церковных лидеров Израиля и властей страны, а также после введения премьер-министром Биньямином Нетаньяху новых мер по борьбе с коронавирусом.

По словам представителя Ассамблеи католических ординариев Святой Земли Абу Нассара, закрытие храма пришлось на преддверие Пасхи. Если распространение коронавируса продолжится, церковь не исключает проведение праздничных мероприятий в других местах в рамках новых эпидемиологических правил.

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Иерусалимский Храм Воскресения Христова — главная святыня христианского мира. Считается, что он стоит на том самом месте, где, согласно Священному Писанию, был распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос. Это место было найдено посланцами римского императора Константина спустя три века после распятия. Каждый год в Великую Субботу (в этом году выпадает на 19 апреля) накануне православной Пасхи там происходит чудо схождения Благодатного огня.

По данным американского университета Джона Хопкинса, в Израиле подтверждено 2369 случаев заражения коронавирусом. От вызванных им осложнений погибли пять человек, еще 58 выздоровели.

 
 
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Каждый год в Великую Субботу (в этом году выпадает на 19 апреля) накануне православной Пасхи там происходит чудо схождения Благодатного огня.
 
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