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Продавщица креветок из Китая - первый зараженный коронавирусом

26.03.2020 08:36 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Найден первый зараженный коронавирусом

Фото: Aly Song / Reuters

Продавщица креветок из Китая оказалась первым человеком, у кого было подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на китайские СМИ.

Уточняется, что женщина по фамилии Вэй продавала живые креветки на рынке «Хунань» в Ухане. 11 декабря 2019 года у нее по неизвестной причине поднялась температура и она обратилась в клинику. Продавщица рассказала, что обычно при недомогании шла в больницу, там ей ставили укол, и на следующий день ее самочувствие улучшалось. Однако в тот раз не помогли даже два укола.
16 декабря Вэй обратилась в больницу «Сехэ» при Хуачжунском университете науки и технологии. Позже выяснилось, что она стала первым человеком с подтвержденным случаем заражения коронавирусом на рынке «Хунань». Есть предположение, что именно этот рынок стал источником распространения инфекции. Однако специалистам пока не удалось выяснить, как и при каких обстоятельствах вирус смог передаться от животного-носителя к человеку.

31 декабря комитет по здравоохранению Уханя сообщал, что в первой группе зараженных — 27 человек. Журналисты получили копию списка пациентов с коронавирусом, из которого следует, что 24 человека имели контакты с рынком «Хунань», при этом четверо из них — члены одной семьи.
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Китайским СМИ удалось найти и первого зараженного, не имевшего никаких контактов с «Хунанем». Это мужчина с фамилией Чэнь. 16 декабря у него поднялась температура, он обратился в больницу в пригороде Уханя. Пациент так и не смог понять, где заразился. Однако он отметил, что члены его семьи, а также сопровождавший его в больницу человек, здоровы.


Вспышка COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель. Помимо Китая, заболевших выявили более чем в 100 странах мира.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 471 тысячу. Скончались свыше 21 тысячи человек, большинство жертв зафиксировано в Италии (7,5 тысячи), Испании (3,6 тысячи) и Китае (3,1 тысячи).
 
 
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