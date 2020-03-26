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Для противостояния инфекциям в нашей стране выстроена строгая система
26.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Профессионалы против вируса
Пандемия коронавируса не только испытывает на прочность системы здравоохранения разных стран — она стала той лакмусовой бумагой, которая помогает проявить их сильные и слабые стороны. Взять Италию, где не оказалось эффективной системы противоэпидемического контроля и даже привычных нам инфекционных больниц — в итоге многие случаи заражения произошли именно в стенах медучреждений. Жесткий карантин, закрытие границ — исключительные меры, на которые вынуждены идти страны, не сдержавшие вирус на первом рубеже. У нас ситуация другая: необходимости в столь суровых подходах нет благодаря сильной санитарно-эпидемиологической службе. А она всегда в тонусе, уверяет заведующий кафедрой эпидемиологии БГМУ профессор, доктор медицинских наук Григорий Чистенко.
Экономить на профилактике нельзя
Да, в экономически развитых зарубежных странах создана высокотехнологичная и эффективная система оказания медицинской помощи конкретным пациентам. Но профилактический компонент при этом представлен достаточно слабо, считает эксперт. Хотя в каждом государстве, конечно, присутствует система эпидемиологического надзора за
— К 2007 году корь в странах Европейского региона должна была быть ликвидирована — такая программа принята еще в 1998-м. Потом срок отодвинули на 2010-й, затем — на 2015-й, а сейчас — на 2020-й. В нашей же стране местная передача вирусов кори была прекращена еще в 2003—2004 годах именно благодаря деятельности противоэпидемической системы и такого ее направления, как иммунопрофилактика. Все случаи после этого момента либо заносные, либо местные от заносных. Даже если есть занос, дальше инфекция не распространяется. А, например, в Украине за прошлый год — более 50 тысяч случаев, есть и смертельные, — объясняет Григорий Николаевич.
Из этого же ряда грипп, эпидемий которого у нас уже несколько лет не наблюдается именно благодаря ежегодному охвату прививками до 40 процентов населения. Эксперт приводит цифры: если до 2009 года заболеваемость гриппом была на уровне 5 тысяч случаев на 100 тысяч населения в год и эта инфекция прочно занимала вторую позицию после ОРЗ, то за 2019 год было около 16 случаев на 100 тысяч.
Комплекс мер в отношении больных, разрыв механизмов передачи и иммунопрофилактика — три кита, на которых стоит у нас борьба с инфекциями.
— В свое время были разговоры о сокращении противоэпидемической системы. Но экономия на врачах профилактического профиля призрачная, потому что каждый случай инфекционного заболевания наносит ущерб, а каждый предупрежденный случай — это вклад в профилактику. Например, дифтерии у нас нет с 2011 года, но прививки проводятся. И благодаря тому, что прививается уже третье поколение, с 1960-х годов, сохранено минимум 20 тысяч жизней. Ведь летальность при этой болезни — 3—5 процентов. Так стоит ли сокращать профилактические меры? — задает риторический вопрос Григорий Чистенко. Тут очевидно: альтернативы профилактике нет.
У каждого своя роль
Выявление инфекционных больных — это повседневная работа противоэпидемической системы. Поэтому сейчас, когда в центре внимания оказался коронавирус, перестраивать принципиально ничего не пришлось. Да, были введены дополнительные мероприятия: измерение температуры у всех прибывающих в аэропорты (санитарно-контрольные и карантинные пункты там были и раньше), перепрофилизация лечебных учреждений. Но важно, что уже была создана основа, ориентированная на разные инфекции.
— Наша система разделена на уровни: участковый, районный, областной, республиканский. И на каждом есть соответствующие медицинские и немедицинские силы и средства, которые составляют суть системы противоэпидемического обеспечения. Возьмем, например, обычную поликлинику. Вы удивитесь, узнав, сколько обязанностей у нее в системе противоэпидемического действия. Все начинается с выявления инфекционного больного терапевтом или педиатром. Если у него есть сомнения, проходят консультации с врачом-инфекционистом — в каждой поликлинике имеется кабинет инфекционных заболеваний. Идут учет, регистрация и информирование санитарно-эпидемиологической службы — туда стекается вся информация. Принимается решение об изоляции на дому или лечении в стационаре. А затем — о допуске переболевших в коллектив. Организуется диспансерное наблюдение, текущая дезинфекция, иммунопрофилактика, обеспечение готовности к проведению противоэпидемических мероприятий в случае нештатных ситуаций, — перечисляет Григорий Николаевич.
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Профессионалы против вируса Пандемия коронавируса не только испытывает на прочность системы здравоохранения разных стран — она стала той лакмусовой бумагой,...
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