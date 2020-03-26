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Что говорят о коронавирусе министры здравоохранения Беларуси и Литвы

26.03.2020 08:36 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

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Что говорят о коронавирусе министры здравоохранения Беларуси и Литвы

Министр здравоохранения Литвы: «Будем ли жертвовать своей свободой ради тех, кто получит шанс выжить, или будем выбирать естественный отбор?»



По словам министра Аурелиюса Вериги, европейские государства, в которых коронавирус уже распространился, в данный момент решают, пациентов какого возраста не спасать за неимением возможностей, и это не 80-летние, а 60–65-летние люди.

– Оглянитесь вокруг и подумайте, сколько таких людей вы знаете, и кто они, давайте подумаем, какой будет цена этих утрат и, и сможем ли мы с этим жить, – цититрует Delfi слова главы Минздрава на пресс-конференции в среду.

Министр отметил, что литовское общество в прошлом было способным сплотиться перед смертельной опасностью, и сейчас именно такой момент.

– Давайте посоветуемся, что будем делать, будем ли жертвовать своей свободой ради тех, кто получит шанс выжить, или будем выбирать естественный отбор, – сказал министр.

Из-за распространения коронавируса всеобщий карантин в Литве продлен до 13 апреля включительно. На время карантина ограничен выезд из страны и въезд в нее, запрещены массовые мероприятия, закрыты кафе, многие магазины, различные услуги. Также не работают образовательные учреждения, жителям рекомендовано работать из дома.

В общественных местах жителям рекомендовано носить защитные маски или респираторы, или же другие средства, прикрывающие нос и рот.

Глава Минздрава Беларуси: «То, что наши мероприятия не такие эффектные, не значит, что они менее эффективные»



Министр здравоохранения Владимир Караник полагает, что карантин может быть альтернативой для страны при отсутствии санслужбы или невозможности провести эпидрасследование из-за большого количества пациентов.

По мнению главы Минздрава Беларуси, чтобы эти меры привели к снижению заболеваемости в долгосрочной перспективе, они должны продлиться 12-13 недель. Вряд ли какая-либо страна выдержит столь длительную полную изоляцию, приводит БелТА слова Владимира Караника во время стрима для студентов.

Министр пояснил, что в борьбе с вирусом каждая страна выбирает свою стратегию исходя из имеющихся ресурсов. Основная задача заключается в том, чтобы не допустить перегрузки системы здравоохранения, когда количество пациентов превышает возможност по оказанию медпомощи.

В Беларуси, благодаря сохраненной санитарно-эпидемиологической службе, это удается, считает Владимир Караник. По каждому случаю COVID-19 проводится якобы эпидрасследование, что позволяет точечными воздействиями контролировать ситуацию, разрывать цепочки передачи инфекции.

– То, что наши мероприятия не такие эффектные, не значит, что они менее эффективные, – заявил Владимир Караник.
 
 
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