Фотофакт: Форварда «Зенита» насмешил коллаж с Лукашенко на обложке FIFA 21





— Это бомба, — написал Дзюба.





Чемпионат Белоруссии остается единственным из европейских чемпионатов, который не был прерван из-за пандемии коронавируса.





По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 438 749 человек. Умерших — 19 675, выздоровевших — 111 895. Основные очаги распространения COVID-19 — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция. В России на данный момент 658 выявленных случаев заражения инфекцией, умерших — нет.



