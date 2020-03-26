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Фотофакт: Форварда «Зенита» насмешил коллаж с Лукашенко на обложке FIFA 21

26.03.2020 08:36 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Артем Дзюба опубликовал картинку в stories Instagram. На коллаже изображен президент Белоруссии Александр Лукашенко, якобы на обложке футбольного симулятора FIFA 21.


— Это бомба, — написал Дзюба.

Чемпионат Белоруссии остается единственным из европейских чемпионатов, который не был прерван из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 438 749 человек. Умерших — 19 675, выздоровевших — 111 895. Основные очаги распространения COVID-19 — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция. В России на данный момент 658 выявленных случаев заражения инфекцией, умерших — нет.
 
 
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Артем Дзюба опубликовал картинку в stories Instagram. На коллаже изображен президент Белоруссии Александр Лукашенко, якобы на обложке футбольного симулятора FIFA 21.
 
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