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Как зарегистрировать ИП в Беларуси: пошаговая инструкция
14.02.2025 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Если вы читаете «Про бизнес», вдохновляетесь историями предпринимателей и уже готовы начать свое дело, то этот материал для вас. Начинать нужно с документального оформления своего статуса и деятельности. Мы подготовили инструкцию в формате вопрос/ответ о том, как зарегистрировать ИП и какие документы собрать. Помог нам юрист юридической компании «Экономические споры», специалист по корпоративному праву Дмитрий Вощило.
Как определиться с видом деятельности, где проверить требования действующего законодательства в отношении индивидуальных предпринимателей?
Для того, чтобы определиться с видом деятельности, нужно посмотреть, какими видами деятельности могут заниматься индивидуальные предприниматели. В этом вопросе поможет
Какие документы необходимы для регистрации ИП?
Пункт 15 Декрета президента Республики Беларусь от 16 января 2009 года № 1 «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования» указано следующее:
В каком размере нужно оплачивать пошлину за государственную регистрацию субъектов хозяйствования (по состоянию на февраль 2025 года)?
За регистрацию ИП следует уплата госпошлины в размере 0,5 базовой величины, что по состоянию на февраль 2025 года составляет 21 BYN (
Кто может не оплачивать государственную пошлину?
Также, если вы регистрируете ИП онлайн, то оплачивать государственную пошлину не нужно (
Куда надо обратиться по поводу регистрации ИП в Беларуси?
Регистрация ИП осуществляется путем личного обращения через регистрирующий орган по месту жительства. В качестве таких органов выступают исполкомы.
Когда и в каком виде можно получить свидетельство о регистрации ИП в Беларуси?
Срок выдачи:
Содержание документа — свидетельство подтверждает статус ИП, содержит данные о предпринимателе.
В каких случаях открытие банковского счета обязательно для ИП в Беларуси, а в каких нет?
Обязательно открывать счет, если:
Необязательно открывать счет, если:
Обязательна ли печать для ИП?
Согласно законодательству, печать для индивидуальных предпринимателей не требуется в обязательном порядке (
Как стать на учет в налоговые органы?
Постановка на учет в налоговом органе индивидуального предпринимателя осуществляется автоматически при его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, без его участия. Плата за постановку на учет не взимается. В течение 5 рабочих дней выдается документ, подтверждающий постановку на учет.
Постановка на учет индивидуального предпринимателя осуществляется налоговым органом по месту жительства физического лица в течение 2 рабочих дней со дня получения налоговым органом информационной карты от регистрирующего органа.
При постановке на учет в налоговом органе индивидуальному предпринимателю присваивается единый по всем налогам, сборам (пошлинам) учетный номер плательщика.
Документом, удостоверяющим постановку индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе, является извещение о присвоении учетного номера плательщика, выдаваемое только регистрирующим органом.
Обязательна ли регистрация в ФСЗН?
Регистрация в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН) для индивидуальных предпринимателей (ИП) в Республике Беларусь является обязательной, если ИП осуществляет деятельность и не относится к категориям, освобожденным от уплаты взносов.
При государственной регистрации ИП налоговый орган автоматически присваивает учетный номер плательщика, что включает постановку на учет в ФСЗН. Это происходит без дополнительных действий со стороны предпринимателя.
Можно ли онлайн зарегистрировать ИП? В каких случаях это возможно и какие есть требования для этой процедуры?
Да, в Республике Беларусь существует возможность онлайн-регистрации ИП. Для этого необходимо воспользоваться
Преимущества онлайн-регистрации:
Какой налог (единый/подоходный) нужно платить ИП со своей деятельности?
ИП в Беларуси могут выбрать одну из двух систем налогообложения:
В каких случаях существуют запреты на ведение деятельности ИП?
Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (
Запреты на ведение деятельности ИП в Беларуси включают:
Запреты для определенных категорий граждан: Государственные служащие, работники правоохранительных органов и судов не могут регистрироваться как ИП.
Что такое налоговый вычет и как ИП может его применять?
Налоговый вычет — это сумма, на которую уменьшается налоговая база при расчете налогов. ИП в Беларуси могут применять налоговые вычеты в следующих случаях:
1. Социальные вычеты:
2. Имущественные вычеты:
3. Профессиональные вычеты: (расходы, связанные с ведением предпринимательской деятельности):
Для применения вычетов ИП должен:
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Если вы читаете «Про бизнес», вдохновляетесь историями предпринимателей и уже готовы начать свое дело, то этот материал для вас. Начинать нужно с документального...
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