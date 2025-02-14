Как зарегистрировать ИП в Беларуси: пошаговая инструкция

Источник материала: ProBusiness





Если вы читаете «Про бизнес», вдохновляетесь историями предпринимателей и уже готовы начать свое дело, то этот материал для вас. Начинать нужно с документального оформления своего статуса и деятельности. Мы подготовили инструкцию в формате вопрос/ответ о том, как зарегистрировать ИП и какие документы собрать. Помог нам юрист юридической компании «Экономические споры», специалист по корпоративному праву Дмитрий Вощило.



Дмитрий Вощило

Юрист юридической компании «Экономические споры», специалист по корпоративному праву

Как определиться с видом деятельности, где проверить требования действующего законодательства в отношении индивидуальных предпринимателей?

Для того, чтобы определиться с видом деятельности, нужно посмотреть, какими видами деятельности могут заниматься индивидуальные предприниматели. В этом вопросе поможет Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 июня 2024 г. № 457 «О видах индивидуальной предпринимательской деятельности».

Какие документы необходимы для регистрации ИП?

Пункт 15 Декрета президента Республики Беларусь от 16 января 2009 года № 1 «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования» указано следующее:

заявление о государственной регистрации (на сайте Министерства юстиции Республики Беларусь); фотография гражданина, обратившегося за государственной регистрацией; оригинал либо копия платежного документа, подтверждающего уплату государственной пошлины.

В каком размере нужно оплачивать пошлину за государственную регистрацию субъектов хозяйствования (по состоянию на февраль 2025 года)?

За регистрацию ИП следует уплата госпошлины в размере 0,5 базовой величины, что по состоянию на февраль 2025 года составляет 21 BYN ( Пункт 1.7. Приложения № 22 к Налоговому кодексу Республики Беларусь).

Кто может не оплачивать государственную пошлину?

Пункт 10.2 статьи 285 Налогового кодекса Республики Беларусь определяет, что от уплаты государственной пошлины при регистрации предпринимательства освобождаются безработные, стоящие на учете на бирже труда, студенты очной формы обучения или выпускники дневной формы обучения в первый год после получения диплома.

Также, если вы регистрируете ИП онлайн, то оплачивать государственную пошлину не нужно ( Пункт 10.3. статьи 285 Налогового кодекса Республики Беларусь).

Куда надо обратиться по поводу регистрации ИП в Беларуси?

Регистрация ИП осуществляется путем личного обращения через регистрирующий орган по месту жительства. В качестве таких органов выступают исполкомы.

Альтернативные способы подачи документов: Онлайн через Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП). В этом случае госпошлина не взимается.

с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП). В этом случае госпошлина не взимается. Через нотариуса, который заверяет документы своей ЭЦП и передает их в регистрирующий орган.

Через представителя. При себе он должен иметь доверенность, заверенную у нотариуса.

Когда и в каком виде можно получить свидетельство о регистрации ИП в Беларуси?

Срок выдачи:

При личной подаче документов свидетельство выдается в день регистрации, т.е. в день обращения. При электронной регистрации документ направляется в электронном виде в день регистрации, т.е. сразу после завершения процедуры. Бумажный вариант можно получить, обратившись лично в регистрирующий орган.

Содержание документа — свидетельство подтверждает статус ИП, содержит данные о предпринимателе.

В каких случаях открытие банковского счета обязательно для ИП в Беларуси, а в каких нет?

Обязательно открывать счет, если:

Ежемесячная выручка превышает 1000 базовых величин (кроме видов деятельности, облагаемых единым налогом). Используются кассовые аппараты или компьютерные системы для приема наличных. Обслуживание клиентов происходит на дому по квитанциям без использования кассового аппарата, при этом месячный доход ИП превышает 1000 базовых величин.

Необязательно открывать счет, если:

Ежемесячная выручка при работе с кассовым аппаратом или без него на дому составляет менее 1000 базовых величин. Деятельность ведется на упрощенной системе налогообложения или едином налоге (при отсутствии требований по выручке).

Обязательна ли печать для ИП?

Согласно законодательству, печать для индивидуальных предпринимателей не требуется в обязательном порядке ( п. 3.11 Декрета Президента Республики Беларусь № 7 от 23.11.2017 «О развитии предпринимательства»). Однако наличие печати ИП повышает уровень доверия к такому лицу при совершении различных сделок и заключении договоров.

Как стать на учет в налоговые органы?

Постановка на учет в налоговом органе индивидуального предпринимателя осуществляется автоматически при его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, без его участия. Плата за постановку на учет не взимается. В течение 5 рабочих дней выдается документ, подтверждающий постановку на учет.

Постановка на учет индивидуального предпринимателя осуществляется налоговым органом по месту жительства физического лица в течение 2 рабочих дней со дня получения налоговым органом информационной карты от регистрирующего органа.

При постановке на учет в налоговом органе индивидуальному предпринимателю присваивается единый по всем налогам, сборам (пошлинам) учетный номер плательщика.

Документом, удостоверяющим постановку индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе, является извещение о присвоении учетного номера плательщика, выдаваемое только регистрирующим органом.

Обязательна ли регистрация в ФСЗН?

Регистрация в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН) для индивидуальных предпринимателей (ИП) в Республике Беларусь является обязательной, если ИП осуществляет деятельность и не относится к категориям, освобожденным от уплаты взносов.

При государственной регистрации ИП налоговый орган автоматически присваивает учетный номер плательщика, что включает постановку на учет в ФСЗН. Это происходит без дополнительных действий со стороны предпринимателя.

Можно ли онлайн зарегистрировать ИП? В каких случаях это возможно и какие есть требования для этой процедуры?

Да, в Республике Беларусь существует возможность онлайн-регистрации ИП. Для этого необходимо воспользоваться веб-порталом Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ЕГР).

Требования для онлайн-регистрации: Наличие электронной цифровой подписи (ЭЦП), которую можно приобрести в Республиканском унитарном предприятии «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» или в «Национальном центре электронных услуг». Заполнение электронного заявления на портале ЕГР, включая указание банка для открытия расчетного счета. Прикрепление фотографии в формате jpg (размер не более 100 Кб, разрешение не более 1024×768 пикселей).

Преимущества онлайн-регистрации:

Освобождение от уплаты государственной пошлины при подаче документов через портал ЕГР.

Получение свидетельства о регистрации в электронном виде в день подачи заявления.

Обратите внимание, что с октября 2024 года для всех индивидуальных предпринимателей введена обязанность по предоставлению налоговых деклараций в виде электронного документа. Следовательно, получение электронной цифровой подписи стало обязательным.

Какой налог (единый/подоходный) нужно платить ИП со своей деятельности?

ИП в Беларуси могут выбрать одну из двух систем налогообложения:

Общая система налогообложения: ИП уплачивает подоходный налог в размере 30% от дохода. Единый налог: применяется к общей выручке ИП, ставки устанавливаются в зависимости от вида деятельности. Единый налог уплачивается ежемесячно.

В каких случаях существуют запреты на ведение деятельности ИП?

Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя ( ст. 22 Гражданского Кодекса).

Запреты на ведение деятельности ИП в Беларуси включают:

Ограничения по видам деятельности: С 1 октября 2024 г. регистрация новых ИП возможна только для видов деятельности, включенных в перечень, утвержденный Советом Министров. Если вид деятельности не включен, в перечень, утвержденный Советом Министров, то до 01.01.2026 ИП обязан перейти в коммерческую организацию либо прекратить деятельность. Ограничения по количеству наемных работников: ИП может привлекать не более трех физических лиц по трудовым или гражданско-правовым договорам. Ограничения по совокупному размеру доходов и (или) валовой выручки, который от осуществления деятельности нарастающим итогом в текущем году превысил 500 000 BYN. В таком случае с нового календарного года ИП не в праве заниматься предпринимательской деятельностью в качестве ИП. Таким образом, ИП обязан создать коммерческую организацию или прекратить деятельность.

Запреты для определенных категорий граждан: Государственные служащие, работники правоохранительных органов и судов не могут регистрироваться как ИП.

В качестве индивидуального предпринимателя не зарегистрируют физическое лицо, которое: не погасило судимость по экономическим статьям;

не исполнило решения суда о взыскании (не отдало имущество, не уплатило штрафы и т.п.);

является руководителем или собственником предприятия, находящемся в стадии банкротства или ликвидации (запрет на регистрацию ИП действует в течение 3 лет);

является бывшим ИП с долгами перед бюджетом.

Что такое налоговый вычет и как ИП может его применять?

Налоговый вычет — это сумма, на которую уменьшается налоговая база при расчете налогов. ИП в Беларуси могут применять налоговые вычеты в следующих случаях:

1. Социальные вычеты:

Обучение, лечение, пенсионное страхование.

Максимальная сумма вычета ограничена законодательством.

2. Имущественные вычеты:

При покупке недвижимости или строительстве жилья.

Вычет предоставляется в пределах установленных лимитов.

3. Профессиональные вычеты: (расходы, связанные с ведением предпринимательской деятельности):

Для применения вычетов ИП должен:

Вести учет доходов и расходов.

Предоставить документы, подтверждающие расходы (чеки, договоры, акты).

Указать вычеты в налоговой декларации.