ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В ТРЦ Prizma в Минске открылся новый магазин А1

14.02.2025 16:31 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness


14 февраля в Минске состоялось официальное открытие нового магазина компании А1! Это уже 21 по счету магазин в Минске и 75 по счету магазин в стране, что подчеркивает стремление компании расширять свое присутствие и улучшать доступность услуг для клиентов.

Новый магазин разместился на первом этаже ТРЦ Prizma. Его посетители смогут оценить значительное расширение ассортимента устройств, которые можно приобрести в А1. Смартфоны, ноутбуки, планшеты, аксессуары, техника для дома и красоты от ведущих мировых производителей – каждый сможет найти гаджет под свой вкус и запрос. Оформление покупок возможно в том числе и в рассрочку, а на приобретаемые товары предоставляется официальная гарантия. Ознакомиться со всем ассортиментом устройств также можно в обновленном интернет-магазине А1, который является полноценным агрегатором различных предложений и предоставляет возможность совершать покупки в любое удобное время и с бесплатной доставкой по любому адресу в пределах Беларуси.


Кроме того, посетители магазина могут подключиться к мобильной сети А1 и заключить договор на оказание услуг фиксированного доступа в интернет для дома или офиса, получить квалифицированную консультацию по всем вопросам, касающиеся услуг компании, а также внести платежи по уже заключенным договорам.


– Компания А1 существенно расширила ассортимент товаров, доступных для клиентов, а также заняла лидирующие позиции по продаже мобильных телефонов на рынке Беларуси в декабре 2024 года. В нынешнем году мы продолжим улучшать качество сервиса и расширять ассортимент нашего каталога, чтобы предоставлять клиентам как можно больше новых и востребованных решений, – отметил заместитель генерального директора по коммерческим вопросам компании А1 Юрий Левданский. – Во всех магазинах А1, включая новый, работают высококвалифицированные специалисты, которые быстро и качественно проконсультируют посетителей относительно актуальных тарифных планов, специальных предложений и действующих акций, а также помогут сориентироваться в широком ассортименте смартфонов, аксессуаров и других устройств.


В честь открытия A1 подготовил для всех посетителей нового магазина особенное предложение: до 24 февраля используйте промокод PRIZMA при посещении новой точки продаж и получайте скидки до 100 рублей на популярные модели ноутбуков! Кроме того, в дополнение к покупке вы можете приобрести современный и комфортный кейс для вашего ноутбука от бренда Brauberg всего за 10 копеек.

Добро пожаловать в новый магазин А1! Центр продаж и обслуживания будет открыт ежедневно с 10:00 до 22:00 по адресу г. Минск, Партизанский пр-т, 79, 1 этаж.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
14 февраля в Минске состоялось официальное открытие нового магазина компании А1! Это уже 21 по счету магазин в Минске и 75 по счету магазин в стране, что подчеркивает...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как зарегистрировать ИП в Беларуси: пошаговая инструкция
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика