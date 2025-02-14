В ТРЦ Prizma в Минске открылся новый магазин А1

Источник материала: ProBusiness





14 февраля в Минске состоялось официальное открытие нового магазина компании А1! Это уже 21 по счету магазин в Минске и 75 по счету магазин в стране, что подчеркивает стремление компании расширять свое присутствие и улучшать доступность услуг для клиентов.

Новый магазин разместился на первом этаже ТРЦ Prizma. Его посетители смогут оценить значительное расширение ассортимента устройств, которые можно приобрести в А1. Смартфоны, ноутбуки, планшеты, аксессуары, техника для дома и красоты от ведущих мировых производителей – каждый сможет найти гаджет под свой вкус и запрос. Оформление покупок возможно в том числе и в рассрочку, а на приобретаемые товары предоставляется официальная гарантия. Ознакомиться со всем ассортиментом устройств также можно в обновленном интернет-магазине А1 , который является полноценным агрегатором различных предложений и предоставляет возможность совершать покупки в любое удобное время и с бесплатной доставкой по любому адресу в пределах Беларуси.





Кроме того, посетители магазина могут подключиться к мобильной сети А1 и заключить договор на оказание услуг фиксированного доступа в интернет для дома или офиса, получить квалифицированную консультацию по всем вопросам, касающиеся услуг компании, а также внести платежи по уже заключенным договорам.





– Компания А1 существенно расширила ассортимент товаров, доступных для клиентов, а также заняла лидирующие позиции по продаже мобильных телефонов на рынке Беларуси в декабре 2024 года. В нынешнем году мы продолжим улучшать качество сервиса и расширять ассортимент нашего каталога, чтобы предоставлять клиентам как можно больше новых и востребованных решений, – отметил заместитель генерального директора по коммерческим вопросам компании А1 Юрий Левданский. – Во всех магазинах А1, включая новый, работают высококвалифицированные специалисты, которые быстро и качественно проконсультируют посетителей относительно актуальных тарифных планов, специальных предложений и действующих акций, а также помогут сориентироваться в широком ассортименте смартфонов, аксессуаров и других устройств.





В честь открытия A1 подготовил для всех посетителей нового магазина особенное предложение : до 24 февраля используйте промокод PRIZMA при посещении новой точки продаж – и получайте скидки до 100 рублей на популярные модели ноутбуков! Кроме того, в дополнение к покупке вы можете приобрести современный и комфортный кейс для вашего ноутбука от бренда Brauberg всего за 10 копеек.

Добро пожаловать в новый магазин А1! Центр продаж и обслуживания будет открыт ежедневно с 10:00 до 22:00 по адресу г. Минск, Партизанский пр-т, 79, 1 этаж.