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ВОЗ назвал недостаточными меры по самоизоляции людей для победы над COVID-19

26.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

ВОЗ назвал недостаточными меры по самоизоляции людей для победы над COVID-19

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвал недостаточными меры по самоизоляции населения для победы над коронавирусом нового вида. По его словам, необходимы также решительные шаги по выявлению, изолированию, тестированию и лечению заболевших. Об этом он заявил 25 марта на брифинге в Женеве, сообщает ТАСС.

«Просьбы к людям оставаться дома и прекратить перемещения населения дают время для снижения давления на системы здравоохранения. Но сами по себе эти меры не приведут к прекращению пандемии», — сказал Тедрос Аданом Гебрейесус.

По мнению главы ВОЗ, необходимы «агрессивные меры по поиску, изолированию, тестированию, лечению и выявлению контактов больных людей со здоровыми».

Антивирусные мероприятия должны быть более точными и целенаправленными, добавил он. «ВОЗ призывает все страны, которые прибегли к мерам изолирования населения, использовать имеющееся время и атаковать коронавирус», — отметил он. Например, в более чем 150 странах мира сейчас насчитывается менее 100 заболевших. У них есть шанс при помощи «агрессивных мер» предотвратить дальнейшее распространение инфекции. Это особенно важно для уязвимых стран, чья система здравоохранения может потерпеть коллапс в случае большого притока пациентов.

Также Тедрос Аданом Гебрейесус поблагодарил доноров, сделавших пожертвования в фонд борьбы с коронавирусом, который был создан с участием ВОЗ две недели назад. На настоящий момент уже перечислено $95 млн, сообщил он. Взносы сделали 200 тыс. частных

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвал недостаточными меры по самоизоляции населения для победы...
 
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