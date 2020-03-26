ВОЗ назвал недостаточными меры по самоизоляции людей для победы над COVID-19

Источник материала: Вороновская газета





Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвал недостаточными меры по самоизоляции населения для победы над коронавирусо м нового вида. По его словам, необходимы также решительные шаги по выявлению, изолированию, тестированию и лечению заболевших. Об этом он заявил 25 марта на брифинге в Женеве, сообщает ТАСС.

«Просьбы к людям оставаться дома и прекратить перемещения населения дают время для снижения давления на системы здравоохранения. Но сами по себе эти меры не приведут к прекращению пандемии», — сказал Тедрос Аданом Гебрейесус.

По мнению главы ВОЗ, необходимы «агрессивные меры по поиску, изолированию, тестированию, лечению и выявлению контактов больных людей со здоровыми».

Антивирусные мероприятия должны быть более точными и целенаправленными, добавил он. «ВОЗ призывает все страны, которые прибегли к мерам изолирования населения, использовать имеющееся время и атаковать коронавирус», — отметил он. Например, в более чем 150 странах мира сейчас насчитывается менее 100 заболевших. У них есть шанс при помощи «агрессивных мер» предотвратить дальнейшее распространение инфекции. Это особенно важно для уязвимых стран, чья система здравоохранения может потерпеть коллапс в случае большого притока пациентов.

Также Тедрос Аданом Гебрейесус поблагодарил доноров, сделавших пожертвования в фонд борьбы с коронавирусом, который был создан с участием ВОЗ две недели назад. На настоящий момент уже перечислено $95 млн, сообщил он. Взносы сделали 200 тыс. частных

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