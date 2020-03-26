«Газпром» рекордно снижает цены на газ для Европы ради сохранения рынка

Источник материала: Ежедневник

фото: finobzor.ru

Избыток предложения в прошлом году и вероятность падения спроса в 2020 г. из-за коронавируса толкают спотовые котировки на газ к минимумам.

Европейские страны встретили весну с рекордными запасами газа в хранилищах. Показатель 55,5% стал самым высоким за всю историю наблюдений.

Стоимость 1000 куб. м газа с поставкой на месяц вперед на нидерландском хабе Title Transfer Facility уже более недели держится в районе 90 долларов, а в среду, 25 марта, опускалась до 86, пишут «Ведомости ».

Несмотря на падение цен», «Газпром» не скоратил, а напротив, увеличил продажи газа собственную европейскую электронную торговую площадку. С начала 2020 года компания продала более 8,6 млрд кубометров газа, в том числе почти 2,4 млрдкубометров с начала марта. Для сравнения, за весь прошлый год компания продала через ЭТП 14,1 миллиарда кубометров.

Средняя цена продаж на площадке упала до минимума в истории платформы — 113 доллара за 1 тысячу кубометров. При этом год назад стоимость сырья была выше 200 долларов.

По мнению аналитиков, «Газпром» опасается, что период низких цен на газ затянется и таким образом пытается максимизировать продажи и гарантировать себе объемы сбыта.