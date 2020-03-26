Президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением по поводу пандемии коронавируса. Он объявил неделю выходных для всех россиян, чтобы уменьшить темп распространения болезни, а также перенес на неопределенный срок всенародное голосование по поправкам в Конституцию.





Явный контраст между политикой и риторикой российского и белорусского лидеров. Россия делает шаги в том же направлении мер антипондемичной безопасности, в котором идет весь мир, в частности, вся Европа.





При этом меры, о которых объявил президент России, значительно более мягкие, чем те, которые приняты в странах Европы. В России не объявляется ни общенациональный карантин, ни локдаун - прекращение всех сфер экономики, кроме тех, которые обеспечивают прямую жизнедеятельность общества.









Карантин под псевдонимом





Выходные - это выходные, не надо только на работу ходить, можно по городу погулять, с друзьями встретиться, в ресторан пойти. Это не та самоизоляция, к которой довольно строго призывают граждан правительства многих стран Европы. Путин в своем обращении, правда, тоже сказал россиянам: лучше оставаться дома.





Объявленные недельные выходные - фактически тот же карантин, который так не называется.





Принесет он пользу, остановит ли распространение болезни, не лучше были бы более жесткие меры и по крайней мере более длительный фактический карантин - это вопрос сложный.





Уже много раз сказано о том, что пандемия создает ужасную дилемму между выживанием людей и выживанием экономики, которая также является условием выживания людей.





Великобритания на этой неделе приняла более жесткие меры против пандемии, президент США Дональд Трамп объявил по крайней мере о том, что сделает эти меры чуть более мягкими.





Но один вопрос - жесткость практических мер, и другое - осознание, осмысление, признание опасности. В последнем вопросе Путин солидарен с лидерами других государств.





И только один глава государства в мире упорно цепляется за свою явно неадекватную риторику: мол, это психоз, выпейте водки и как рукой снимет, это такая же чушь и страшилка, как бывшие птичьи и прочие гриппы.









Психоз - риторика и реальность

Уже очевидно, что не такая же. И государство, другие его звенья, своими действиями опровергают главу государства. Ну, не ставили всю медицину страны фактически в военное положение во время птичьего и других гриппов, а сейчас - поставили. Не доставляли тогда пациентов в больницы в специальных камерах, не доставляли их медики, одетые как после атаки биологическим оружием.





Повторюсь, насколько адекватны меры, которые принимаются в Беларуси - спорный вопрос. Но риторика точно абсолютно неадекватна, неадекватные сигналы, которые общество получает от высшей власти.





Анна Северинец дала горькое описание , как в школах фактически преследуют детей, которые не ходят на занятия или приходят на них в маске. Почему? Наивысшее указание - без паники, никакой эпидемии нет. дала горькое, как в школах фактически преследуют детей, которые не ходят на занятия или приходят на них в маске. Почему? Наивысшее указание - без паники, никакой эпидемии нет.





Сергей Дубовец рассказал, что на него в маске смотрели в магазине, как на сумасшедшего. Ирония ситуации заключалась в том, что маской он защищал ни себя (она не очень защищает ее носителя), а тех, кто улыбался или пожимал плечами от его вида.





Опять же - почему? Так команды не было, а команда была - «тихо, тихо, ничего нет, журналюги и телеграмм-каналы все выдумали».





И риторика оказывается прямой помехой для спасения людей. Почему за нее Лукашенко цепляется? Не думаю, что действительно верит в то, что пандемия - это чушь, «психоз». Но есть страх - а вдруг паника?





Ну и «зависимость от колеи»: Я сказал - чушь, значит, так будет всегда.





Однако политики в мире меняют подходы, а не стоят на однажды занятой позиции.





Белорусское эхо обращения Путина





Полагаю, что прозвучавшее накануне обращение Путина станет сильным фактором, который будет заставлять белорусские власти поменять как минимум риторику.





Для многих белорусов Россия - точка отсчета, образец, для немалой части Путин - авторитет.





Ну, ладно Китай, там много людей заболели, поэтому там все по-серьезному было. А у нас - несерьезно и пандемии нет. Ну ладно в Европе, Италии или Испании - у нас все по-другому, там сотни умерших, а у нас ни одного, по крайней мере, официально. Так что пандемии нет.





И вот говорит Путин - беда, угроза, переносит на неопределенное время референдум по любимым поправкам в Конституцию, объявляет недельные выходные, которых, кажется, никогда в российской истории не было.





И это при том, что в России относительно численности населения цифра больных официально пока небольшая, сравнимая с белорусской. А Путин объявляет об экстраординарных, беспрецедентных мерах.





Получается, что и он поддался психозу, и он сошел с ума? Когда кажется, что сошли с ума буквально все, кроме одного, напрашивается естественная гипотеза - а может не все в порядке как раз с этим одним?







