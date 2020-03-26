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В Гомеле узнали о новых подозрениях на коронавирус: «Милиция сказала молчать и не выходить из дома»

26.03.2020 11:54 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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«Свобода» узнала, что в одном из домов в Гомеле провели санитарную обработку – из-за подозрения на коронавирус у жительницы. После этого, как заявили собеседники издания, милиция обошла всех соседей сказала «никому ничего не говорить» и не выходить из дома.

На прошлой неделе в Гомель из Франции вернулась молодая девушка. На границе у нее взяли мазок и отправили домой. Спустя какое-то время 24 марта беларуску с подозрением на COVID-19 доставили в больницу. В подъезде дома, где она жила, медики провели дезинфекцию. 

«Они [сотрудники правоохранительных органов 24 марта] переписывали все наши данные, – говорит «Свободе» соседка госпитализированной. – Успокаивали, сказали, что мы сейчас под контролем. И если что, чтобы вызвали «скорую», и нас сразу завезут в инфекционную больницу. Милиция сказала, что наши списки будут у медиков и что мы сейчас на карантине, самоизоляции, и чтобы, желательно, никуда не ходили, никому ничего не рассказывали». Женщина добавила, что на следующий день, 25 марта, «скорая» приехала за матерью той самой девушки: «Когда ее [мать] сажали в машину, то предложили надеть маску».

Жители другого многоэтажного дома в спальном районе Гомеля рассказали «Свободе», что в их подъезде тоже велась дезинфекция. По их словам, из одной квартиры «скорая» с подозрением на коронавирус забрала молодую девушку, которая до этого летала в Лондон. Впрочем, у подъезда журналисты встретили взрослую женщину, которая «сердито» опровергла эту информацию – о том, что девушку увезли, и о том, что проходила санобработка.

Корреспонденты заметили, как через пару минут к подъезду подъехала «скорая», причем ее сотрудники были облачены в защитные костюмы. Пожилых женщину и мужчину, которые вышли на улицу, забрали на этой машине и повезли в сторону инфекционного госпиталя.

Читайте по теме: Эпидемия может продлиться год-полтора. Что с нами всеми будет? Главные вопросы о будущем коронавируса

 
Теги: Гомель
 
 
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«Свобода» узнала, что в одном из домов в Гомеле провели санитарную обработку – из-за подозрения на коронавирус у жительницы. После этого, как заявили собеседники...
 
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