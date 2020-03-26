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Священник из Папской резиденции заразился COVID-19
26.03.2020 13:22 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
У священнослужителя, живущего в Ватикане в той же резиденции, что и Папа римский Франциск, положительный результат на коронавирус.
Священник из Ватикана, который живет в том же месте, что и папа Франциск, был госпитализирован после того, как у него был обнаружен положительный результат на коронавирус.
Священнослужитель, имя которого не сообщается, много лет жил в ватиканской гостинице "Дом Святой Марты".
Папа Франциск, котороу сейчас 83 года, также живет в одном из номеров этой гостиницы. Сейчас он в значительной степени изолирован после того, как в конце прошлого месяца он простудился.
Напомним, что Италия по-прежнему остается эпицентром вспышки COVID-19 в Европе. Там уже зарегистрировано гораздо больше смертей, чем Китае.
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У священнослужителя, живущего в Ватикане в той же резиденции, что и Папа римский Франциск, положительный результат на коронавирус.
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