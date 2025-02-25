Что такое рейтинг деловой репутации и почему он важен для бизнеса? Рассказали в компании с рейтингом ААА

Источник материала: ProBusiness





Белорусская лизинговая компания Ringo (ООО «Дженерал лизинг») совершила очередной рывок и получила наивысшую оценку в рейтинге деловой репутации ААА от BIK Ratings. Как удалось достичь такого признания и что это значит для бизнеса и сотрудников компании? Об этом мы поговорили с CEO группы компаний Ringo Павлом Шнейдером.

Что рейтинг деловой репутации говорит о бизнесе

Рейтинг деловой репутации — это комплексная оценка надежности, прозрачности и профессионализма компании. Он отражает информацию о деловой активности бизнеса, восприятии компании общественностью и контрагентами на национальном и внешних рынках, ее финансовом состоянии и надежности.

Рейтинг формируется на основе множества факторов, включая финансовую устойчивость, рыночные позиции, уровень корпоративного управления, профессионализма сотрудников, отношения с контрагентами и клиентами.

Существуют шесть уровней деловой репутации, согласно методологии которая используется при формировании рейтинга. Высший рейтинг — AAA reputation — означает, что компания демонстрирует очень высокий уровень деловой репутации, обладает сильными рыночными позициями, высоким профессионализмом команды, качественной продукцией и безупречными бизнес-процессами.

Зачем бизнесу повышать рейтинг деловой репутации?

Укрепляет доверие со стороны клиентов, партнеров и инвесторов;

Служит наградой за усилия команды и бизнеса в создании качественных продуктов и партнерских отношений;

Делает бизнес более прозрачным и открытым для представителей отрасли;

Создает хорошие примеры, которые можно использовать в своей практике, способствуя развитию отрасли.

В Беларуси считанные организации обладают рейтингом деловой репутации на уровне ААА. Недавно такой статус получила лизинговая компания Ringo. BIK Ratings, рейтинговое агентство, пересмотрело рейтинг деловой репутации Ringo (ООО «Дженерал лизинг») до уровня АAA reputation, что характеризует деловую репутацию очень высокого уровня. Компания продемонстрировала существенный рост рыночной доли в сегменте потребительского лизинга, а также увеличение узнаваемости бренда Ringo.

Ключевые показатели Ringo (ООО «Дженерал лизинг») по данным BIK Ratings: Лизинговый портфель на 30 сентября 2024 года: 133,7 млн BYN (97% — потребительский лизинг);

Объем активов, переданных в лизинг за 9 месяцев 2024 года: 88 млн BYN (99,9% — транспортные средства);

Выручка за 9 месяцев 2024 года: 40,7 млн BYN (без НДС);

Чистая прибыль за 9 месяцев 2024 года: 3,5 млн BYN;

Доля на рынке потребительского лизинга: 5,4%.



Как Ringo завоевала рейтинг AAA

— Павел, поздравляем вашу команду с присвоением рейтинга ААА. Что это признание значит для вашей компании?

— Получение столь высокой оценки для нас стало настоящей наградой за все усилия, которые команда прилагала в последние годы. Наша компания прошла через большие трансформации, начиная с работы по формированию команды и заканчивая построением нового типа отношений с нашими партнёрами.

Мы не ставили себе конкретную цель получить самый высокий рейтинг. Просто делали то, что нам нравится больше всего — хорошие финансовые продукты для физических лиц. Присвоение рейтинга только усилило наши намерения по повышению качества оказываемых услуг. Если раньше мы старались просто делать свою работу хорошо, то сейчас понимаем, как много еще нужно улучшить.





Только сейчас одновременно в работе находятся три проекта которые направлены на улучшение продукта, качество оказываемых услуг и развитие партнерских отношений.

— Как отреагировали в компании на новость о присвоении рейтинга AAA?

— Можно было бы рассказать красивую историю про бурные аплодисменты, но правда в том, что новость пришла 27 декабря. А для коммерческой компании — конец года это самый горячий период продаж, все были в работе до последнего момента. Поэтому когда появилась новость о наивысшем рейтинге, команда порадовались, конечно, но ненадолго. Работа есть работа.

Настоящее осознание пришло уже в январе, когда мы немного выдохнули и подвели итоги года. Наш финансовый директор напомнил, что у нас высокий рейтинг, которого в финансовой сфере пока ни у кого нет. Тогда мы по-настоящему поняли, каким успешным был год. Все-таки независимая организация, сертифицированная Нацбанком, говорит: «Ребята, вы классные не только внутри, но и рынок это видит». Это было очень приятно.





На новогоднем корпоративе, уже после праздников, мы смогли поднять тост за это достижение. Но не как за конечную цель, а как за точку отсчёта для ещё более амбициозных задач.

Сейчас, когда у нас рейтинг AAA, появляется ответственность. Деловая репутация — это не статичная награда, это ожидание. Теперь мы должны доказать, что этот уровень — наша новая норма. И, изучив еще раз методологию, я понимаю, что мы идем правильным путем.

— Какие конкретные изменения в деятельности компании способствовали повышению рейтинга с AA до ААА?

— Это точно не заслуга одного года работы или отдельного фактора. У нас всегда была высокая оценка деловой репутации. Профессионализм команды позволяет выстраивать надежные деловые и партнерские отношения, создавать качественные продукты и оказывать высокий уровень сервиса. Наши финансовые показатели стабильности также всегда были на высоком уровне.

Однако факторы, которые имеют кумулятивный эффект — это объем сделок и связанная с ним доля рынка, а также узнаваемость компании и сила бренда. В 2024 году в отношении этих факторов компания показала существенный прорыв. Объем сделок вырос в 2 раза относительно предыдущего года, и в 2024 году мы достигли рекордных 4 тысяч сделок.

— Какие факторы, указанные в отчете BIK Ratings, вы считаете наиболее важными для достижения такого высокого уровня репутации?

— На мой взгляд, интегральным является доля рынка, которая, согласно отчету, составляет 5,4%. Рынок лизинговых услуг высококонкурентный, и для нас важно, что в таких условиях мы занимаем значимую долю.

Двукратный рост узнаваемости и бум продаж

— Можете ли вы подробнее рассказать о росте выручки и прибыли за последние три года? Какие факторы способствовали этому росту?

— Наша финансовая отчетность раскрывается на регулярной основе, и динамику всех показателей можно проанализировать за последние годы. Прирост выручки является результатом роста портфеля, который в свою очередь связан с ростом продаж. Чем больше сделок, тем больше портфель, который формирует выручку. Факторами роста выручки являются кратное увеличение объемов продаж наряду с их абсолютными размерами.

— А что повлияло на рост продаж?

— В нашем случае сыграло несколько факторов.

Во-первых, изменения на рынке Беларуси, когда многие лизинговые компании с иностранным капиталом снизили свою активность или покинули страну. Это создало новые ниши, которые мы смогли занять.

Во-вторых, огромную роль сыграла наша команда. Это люди, заряженные на результат, на создание возможностей для себя и для рынка. Наша задача как руководства была в том, чтобы создать для них максимально благоприятные условия для работы.





В-третьих, мы сделали ставку на долгосрочное партнерство. Мы создали стратегическое партнерство с av.by и одновременно начачалм выстраивать отношения с автохаусами и салонами подержанных автомобилей, помогая им увеличивать продажи и тем самым повышая свои. Провели ряд встреч с представителями отрасли, рассказали о себе, о наших целях, и получили хороший отклик.

Конечно, в бизнесе есть также место удачи. Вовремя воспользоваться открывшимся возможностями — всегда играет важную роль. Если кратко, то наш успех — это сочетание благоприятных рыночных условий, сильной команды и эффективного партнерства. Это три кита, на которых строится наш рост.

— Как вы работаете над повышением узнаваемости бренда Ringo? Какие маркетинговые стратегии оказались наиболее эффективными?

— Мы запустили бренд Ringo весной 2023 года. Наша коммуникация с аудиторией с тех пор изменилась: от лидогенерационных кампаний мы перешли к работе над имиджевой составляющей. Мы используем охватные омниканальные кампании, направленные на построение знания о бренде и отрасли в целом. Используем все каналы, где есть наша целевая аудитория: радио, метро, такси, диджитал, блогеры и массовые открытые мероприятия. За год уровень знания бренда Ringo вырос в 2 раза. По-моему, это и правда заметный успех.





— Какую роль играет корпоративная социальная ответственность в формировании вашей деловой репутации?

— Этот аспект напрямую не входит в методологию оценки деловой репутации, но косвенно влияет на восприятие бренда, связи с общественностью и взаимоотношения с партнерами. Мы уделяем особое внимание корпоративной социальной ответственности и активно участвуем в некоторых проектах. Например, мы поддерживаем крепкие дружеские связи с белорусской федерацией триатлона и вносим свой вклад в организацию взрослых и детских спортивных мероприятий.

— С какими основными вызовами сталкивается ваша компания на рынке лизинга сегодня?

— Глобальный вызов — как сделать продукт для клиента лучше? Финансовый рынок очень старый и консервативный, но всегда можно что-то улучшить. Финансовый рынок СНГ — один из самых клиентоориентированных. Белорусские лизинговые компании находятся на очень высоком уровне, потому что каждый из нас думает, как сделать продукт лучше.

— Как вы планируете поддерживать свой рейтинг в будущем?

— Наша цель — не рейтинг, а делать хороший бизнес. Рейтинг будет просто наглядным индикатором этого.





— Какие планы у компании на ближайшие 1−3 года? Есть ли новые направления или продукты, которые вы планируете запустить?

— Мы трепетно относимся к планированию. У нас есть детальный план на год, стратегия на 2 года и видение на 3 года. Наш фокус направлен на создание комплексного продукта для клиента. Все, что мы делаем, связано с людьми, деньгами, автомобилями и тремя ключевыми действиями: покупка, владение, продажа автомобиля. Наша задача — сделать так, чтобы каждый элемент этой системы был связан друг с другом бесшовно, создавая наилучшие возможности для приобретения, владения и продажи автомобилей.

— Как вы видите развитие рынка лизинга в Беларуси и какую роль ваша компания будет играть в этом процессе?

В ближайшее время нас ожидают существенные изменения на рынке Беларуси. Увеличивается потребность в качественном изменении формы владения автомобилем. Этого хотят клиенты, и некоторые компании тоже об этом думают. Мы, как один из лидеров отрасли, будем рады активным участником любых качественных изменений, которые пойдут на пользу клиентам и рынку в целом.