«Я всегда удивляюсь, когда кого-то буллят за компьютерные игры». История молодого предпринимателя, который зарабатывает на хобби

Источник материала: ProBusiness





Сегодня киберспорт — это не просто игры, а серьезная индустрия с многомиллионными оборотами. Владислав Гавриленко, основатель Cardigans Gaming, рассказал, как ему удалось построить успешную компанию, которая организует киберспортивные турниры и корпоративные тимбилдинги. 14 сотрудников работают полностью удаленно, а оборот меньше, чем за год достиг $ 100 тысяч. Владислав рассказал о том, как развивал научные проекты, но потом решил основать бизнес на своем хобби.

«За 3 месяца работы мы смогли организовать самый крупный турнир с 2019 года — на 1300 человек»

— Я давно ощущал себя как предприниматель. В университете делал курсовые и дипломные работы, у меня это хорошо выходило. Позже открыл ИП, где мы делали дипломы уже втроем со знакомыми. Тогда получилось распределить их к себе, хотя самому в свою же организацию распределяться нельзя было. Параллельно работал инженером-конструктором, но большого удовольствия мне это не приносило. В какой-то момент меня позвали в киберспортивную организацию тренировать команду по Dota 2. Организация начала расти, мы создали полноценную киберспортивную академию по Dota 2, CS: GO и киберспортивной психологии, проводили большинство турниров на территории Беларуси. Круг обязанностей у меня все время рос и через 2 года я стал совладельцем организации, но потом наши пути разошлись и я создал свою компанию. Сейчас мы организовываем киберспортивные турниры и адаптируем их в три основных продукта: тимбилдинги для компаний, собственные проекты под брендом Cardigans Gaming и турниры под ключ для других брендов. Первые шаги были сделаны в марте 2024 года, а уже в мае состоялся крупнейший турнир с 1300 участниками — рекордное число для СНГ с 2019 года.





Сейчас оборот бизнеса составляет около $ 100 тысяч в год. Основные источники дохода: тимбилдинги (от $ 1800) и партнерские пакеты (от $ 3000 в месяц). Мы делаем наши собственные проекты (турниры и контент), и наши партнеры платят нам за рекламу их продукта.

Компания активно выходит на международный рынок в сфере организации турниров под ключ (корпоративных и под брендом), расширяя сотрудничество с брендами, букмекерскими компаниями и технологическими гигантами. В данный момент нам сами пишут международные компании и предлагают сотрудничество, а в будущем мы переведем наши маркетинговые материалы на английский язык и будем активнее продвигаться на западном рынке. На сегодня мы все-таки в большей степени работаем с российским рынком. При этом, мы выигрываем у российских компаний по цене. Турниры мы делаем по большей части онлайн, поэтому наша команда их сможет реализовывать находясь в любой точке мира.





Киберспорт — это одна из самых быстрорастущих спортивных индустрий, уступающая только футболу. Букмекеры инвестируют миллионы, осознавая потенциал этого рынка. Кроме организации турниров, в планах — создание обучающих курсов по Dota 2 и киберспортивной психологии. Геймеры сталкиваются с психологическим давлением: токсичная среда, стресс, отсутствие поддержки. Мы разработали систему, которая помогает игрокам справляться с этими вызовами. В 2025 году запланирован выпуск курса по психологии в киберспорте, ориентированного как на игроков, так и на тренеров.

«Я изначально строил бизнес так, чтобы каждый сотрудник мог работать автономно»

Я начинал работать инженером, закончил аспирантуру, занимался исследованиями и даже возглавлял научные инновационные проекты, но прожить на ту зарплату было просто нереально. Киберспорт всегда был моим увлечением, в популярных компьютерных играх у меня десятки тысяч игровых часов. Осуждают меня за это родители или друзья? У меня так много социально одобряемых достижений (научная работа, аспирантура, медицинские разработки), что как будто им просто нечего мне сказать. Я всегда удивляюсь, когда кого-то буллят за компьютерные игры — это ведь такое же хобби, как и все остальные. Чем оно отличается от спорта или путешествий? При чем компьютерные игры повышают скорость мышления, реакцию и дают еще огромное количество бонусов.





Главный урок, который я вынес за годы работы, — умение делегировать и масштабировать бизнес. Самая большая ошибка начинающих предпринимателей — пытаться все делать самостоятельно. Я изначально строил бизнес так, чтобы каждый сотрудник мог работать автономно, а я занимался стратегией. Когда мы говорим о киберспорте, чаще всего представляем профессиональных игроков, сцены с яркими огнями и трансляции для миллионов зрителей. Но за этим стоит целая индустрия, которая растет и развивается бешеными темпами.

Киберспортивные тимбилдинги пользуются спросом. Если классические корпоративы включают в себя застолья, активности на свежем воздухе и конкурсы, то онлайн-тимбилдинг для геймеров — это соревнования внутри компании. Почти в любой компании есть геймеры, которые по вечерам собираются играть. Мы даем им возможность не просто поиграть, а объединиться в турнире. При этом задействованы не только игроки, но и зрители, которые болеют за коллег, участвуют в интерактивах, викторинах, могут делать ставки на победителей. Для некоторых сотрудников это возможность раскрыться в коллективе, а для компаний — формат, который работает даже при удаленной команде. Стоимость такого тимбилдинга — от $ 1800 за базовый пакет. Мы полностью упаковываем мероприятие, ведем трансляции и готовим контент для социальных сетей. Кроме того, с учетом того, что во многих компаниях сотрудники разбросаны по всему миру, это возможность их объединить в онлайне.





«Турниры мы делаем с призовым фондом, который варьируется от $ 300 до $ 3000 тысяч»

Также мы проводим наши собственные турниры. Первый крупный турнир прошел, как я говорил уже, в мае 2024 года. Затем мы провели еще один, но из-за технических проблем платформа легла, и около 20% игроков не смогли поучаствовать, но он все равно получился масштабным.

Бренды активно интегрируются в киберспортивные турниры, и особенно это заметно среди букмекеров, производителей энергетиков и компьютерных девайсов. Основной поток прибыли именно от них.

Турниры мы делаем с призовым фондом, и в зависимости от размера, призы варьируются от $ 300 до 3000 тысяч. При этом мы немного изменили привычный подход к розыгрышам — обычно в нашей нише призы разыгрывают среди подписчиков соцсетей, а мы проводим розыгрыши среди участников. Это повышает вовлеченность и количество участвующих команд.

Киберспорт — второй по темпам роста рынок спорта после футбола, он увеличивается на 20−25% в год. Букмекеры уже это поняли. Мы сейчас работаем над тем, чтобы привлекать новые категории партнеров. Стоимость спонсорства начинается от $ 1000, а комплексное партнерство с нашей компанией на 2025 года — от $ 3000 в месяц. Для букмекеров это небольшие деньги, некоторые из них тратят в месяц на содержание киберспортивных команд по $ 500 тысяч.





Российские и белорусские киберспортсмены, да и в целом выходцы из СНГ очень хорошо себя показывают. Я нахожу объяснение этому в том, что киберспортсмен среднего уровня может зарабатывать около $ 1000 в месяц — европейцам или американцам такие суммы не сильно интересны, а простые парни постсоветского пространства очень рады возможности играть и зарабатывать по нашим меркам хорошие деньги.

Один из уникальных проектов компании — внедрение киберспортивной психологии. Геймеры сталкиваются с постоянным стрессом: токсичная атмосфера в играх, давление со стороны общества, эмоциональные перегрузки. Dota и CS — очень стрессовые дисциплины, и игроки не всегда понимают, как с этим справляться.

Кстати, мы почти не тратим деньги на рекламу — все идет через органику. Весь маркетинг строится на контенте и соцсетях, мы растем естественным образом. При этом, основные статьи расходов — это реализация проектов и формирование комьюнити игроков (увеличение подписчиков и просмотров за счет производства контента, а не рекламы).





У нас 3 направления и я не согласен, что в бизнесе нужно фокусироваться на чем-то одном. Мы развиваем и турниры, и тимбилдинги, и обучение. Возможно, мы растем медленнее, чем могли бы, но мы создаем экосистему. Большую часть наших доходов мы получаем от продажи партнерских пакетов, а именно интеграции рекламы.

Все сотрудники компании работают удаленно, а управление строится на хорошо выстроенных бизнес-процессах. Я ненавижу офис. Когда я работал в найме, мне нужно было тратить около часа на дорогу в одну сторону, и меня это жутко бесило. Сейчас я встаю в 9:55, начинаю созвон с командой в 10:00 и мне все нравится. В работе мы используем систему метрик, следим за прогрессом. Если кто-то не занят работой, это сразу видно. Я много учился, покупал платные курсы и закончил MBA. Это обучение дало мне понимание, как структурировать работу команды и выстроить процессы. Сейчас у меня вся отчетность ведется в Excel, где все задачи разбиты по дням, неделям и месяцам. Там же у меня сформулированы кратко-, средне- и долгосрочные цели. При этом у меня составлена четкая структура компании — каждый сотрудник знает, за какие аспекты отвечает он, а за какие — его коллеги.





Мои суперсилы — делегировать задачи и вдохновлять. Мне проще объяснить сотруднику 2 часа, как сделать задачу, чем сделать за 20 минут самому, в долгосрочной перспективе это выгоднее. Я один раз в процессе объясняю, мы фиксируем главное, и в следующий раз человек уже знает, как нужно выполнить задачу. Параллельно работаем над должностной инструкцией, чтобы эту задачу мог выполнять при передаче и другой сотрудник. Благодаря этому мы быстро масштабируемся. Часто руководители не могут доверить сотруднику какую-то работу или думают, что могут сделать ее лучше. Это их огромная проблема. Пусть сотрудник справится хуже, но руководитель должен заниматься развитием бизнеса. При этом тут важен баланс, я не концентрирую все задчаи и отвественность на себе, умею делегировать и спокойно к этому отношусь. Я веду учет всех задач и, если сотрудник их не тянет, то я его увольняю. Благодаря той структуре, которую я выстроил, все становится понятно и прозрачно.

Моя цель на 2025 год — 60 тысяч подписчиков и 30 млн охватов в наших соцсетях. Планируем выход на европейский рынок: сейчас в Европе такие турниры развиты недостаточно, при общей положительной тендеции рынка. Здесь, как и с российским рынком, мы выигрываем по цене, так как расценки там выше, а организовывать турниры можно из любой точки мира. При этом, у нас уже достаточно большой опыт в организации подобных мероприятий и причин для неудачи на рынке Европы нет.