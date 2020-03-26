На вызовах по COVID-19 достаточно одного фельдшера – медик из Брестской области рассказал о ситуации с коронавирусом

Источник материала: ОНТ

В связи с распространением коронавирусной инфекции в Беларуси возросла нагрузка на учреждения здравоохранения. Однако в гораздо меньшей степени по сравнению со странами Европы и Китаем. Об этом в интервью порталу 1prof.by рассказал фельдшер из Брестской области.

«Реанимационные бригады на вызовы по COVID-19 в Бресте не отправляют – достаточно одного фельдшера. У нас действует система надбавок к зарплате за сложные дежурства, коронавирус входит в эту категорию», – отметил фельдшер.

Также он рассказал, как белорусские медики реагируют на ситуацию с коронавирусом. «Спокойно относимся к ситуации. В коллективе обсуждаем происхождение вируса, методы лечения. Шутим, что брать путевки в Италию, пожалуй, самое время: они подешевели в два раза, а по приезду домой «подарят» еще две недели больничного».

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