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На вызовах по COVID-19 достаточно одного фельдшера – медик из Брестской области рассказал о ситуации с коронавирусом

26.03.2020 13:30 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На вызовах по COVID-19 достаточно одного фельдшера – медик из Брестской области рассказал о ситуации с коронавирусом

В связи с распространением коронавирусной инфекции в Беларуси возросла нагрузка на учреждения здравоохранения. Однако в гораздо меньшей степени по сравнению со странами Европы и Китаем. Об этом в интервью порталу 1prof.by рассказал фельдшер из Брестской области. 

«Реанимационные бригады на вызовы по COVID-19 в Бресте не отправляют – достаточно одного фельдшера. У нас действует система надбавок к зарплате за сложные дежурства, коронавирус входит в эту категорию», – отметил фельдшер.

Также он рассказал, как белорусские медики реагируют на ситуацию с коронавирусом. «Спокойно относимся к ситуации. В коллективе обсуждаем происхождение вируса, методы лечения. Шутим, что брать путевки в Италию, пожалуй, самое время: они подешевели в два раза, а по приезду домой «подарят» еще две недели больничного».

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Теги: Брест
 
 
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В связи с распространением коронавирусной инфекции в Беларуси возросла нагрузка на учреждения здравоохранения. Однако в гораздо меньшей степени по сравнению со...
 
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