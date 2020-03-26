Можно ли уйти в отпуск за свой счет? Какие варианты у тех, кто должен ходить на работу, но боится вируса

Источник материала: Tut.by

Несмотря на то, что официальный карантин из-за пандемии коронавируса в Беларуси не объявляли, некоторые организации перевели своих работников на дистанционную работу. Тем не менее, безболезненно уйти на удаленку могут разве что офисные работники. Продавцам, кассирам, учителям, водителям общественного транспорта все равно приходится ходить на работу даже с учетом того, что многие из них могут оказаться в группе риска (это пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями).

FINANCE.TUT.BY попросил старшего юриста юридической компании REVERA Дмитрия Зикрацкого рассказать, можно ли в такой ситуации попросить трудовой отпуск или отпуск за свой счет и вправе ли работодатель отказать с учетом складывающейся ситуации.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Боюсь заболеть, но работаю там, где удаленка невозможна. Как быть?



Из личного архива

В нынешней ситуации возникает вопрос, как быть тем работникам, которые не могут перейти на «удаленку», при этом находят в группе риска или просто боятся заразиться коронавирусом. Можно ли им как-то договориться с нанимателем о том, чтобы в ближайшее время не работать?

Если ответить коротко, то можно попробовать взять трудовой отпуск, уйти в отпуск за свой счет или обратиться к медикам при признаках заболевания и уйти на больничный (если его откроют, опять же таки).

Дмитрий Зикрацкий обращает внимание на то, что «в данном случае необходимо соблюдать баланс интересов нанимателя и работника».

— С одной стороны, наниматель обязан обеспечивать функционирование предприятия, особенно если мы говорим об общественно важных сферах. С другой, он также обязан обеспечить выполнение всех необходимых санитарных норм. В данной ситуации речь идет не только о нормах законодательства, но и о рекомендациях Минздрава и санитарно-эпидемиологических служб. Они есть на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Одна из таких рекомендаций, говорит Дмитрий Зикрацкий, — это не допускать на работу людей с признаками респираторной инфекции: насморк, чихание, кашель, повышенная температура тела и так далее

— Если у сотрудника есть признаки такого заболевания, он должен обратиться к врачу, который решит, есть ли основания для освобождения его от работы. При положительном решении работник получит оплачиваемый больничный, — комментирует эксперт. — Если же прямых оснований уйти на больничный нет, можно воспользоваться механизмами, предусмотренными трудовым законодательством. В первую очередь — согласовать с нанимателем возможность использования трудового отпуска или социального отпуска (отпуск за свой счет).

Я собирался в отпуск летом. Могу ли я перенести его на сейчас?

— Хочу сразу расстроить: каких-то действенных механизмов заставить нанимателя предоставить вам трудовой или социальный отпуск нет. Несмотря на то, что наше трудовое законодательство в основном ориентировано на защиту прав и интересов работника, оно все же сбалансировано таким образом, что бы не парализовать работу нанимателя, — предупреждает Дмитрий Зикрацкий.

Эксперт рассказывает, что очередность трудовых отпусков устанавливается графиком, который утверждается нанимателем не позднее 5 января.

— Поскольку к настоящему моменту графики трудовых отпусков уже составлены и утверждены, необходимо руководствоваться нормами статьи 171 Трудового кодекса, которая позволяет сторонами по согласованию перенести отпуск на другое время. В сложившейся ситуации я рекомендую работнику обратиться к нанимателю с таким заявлением. Однако Трудовой кодекс, говорит о согласии сторон, то есть это не обязанность, а право нанимателя перенести отпуск по просьбе работника, — говорит Дмитрий Зикрацкий.

Чтобы договориться с нанимателем было проще, можно найти коллегу, у которого был запланирован отпуск на ближайшее время, и попробовать с ним договориться.

— Тогда нанимателю будет легче обеспечить нормальное функционирование предприятия, — поясняет Дмитрий Зикрацкий.

Могу ли я попросить отпуск за свой счет? И сколько времени в нем можно провести?

— В законодательстве этот вид отпуска называемся социальным отпуском без сохранения зарплаты по семейно-бытовым причинам. Он предоставляется по согласованию между нанимателем и работником на срок не более 30 календарных дней, — рассказывает эксперт. — Однако есть оговорка, что более продолжительный срок может быть установлен коллективным договором, соглашением, нанимателем. Если планируется отпуск за свой счет большей продолжительности, необходимо обратиться к нанимателю для уточнения такой возможности.

В Трудовом кодексе прописано, кому наниматель по заявлению обязан предоставить отпуск за свой счет:

женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;

Героям Беларуси, Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, полным кавалерам орденов Отечества, Славы, Трудовой Славы;

ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий на территории других государств;

лицам, осуществляющие уход за больным членом семьи в соответствии с медицинской справкой о состоянии здоровья;

инвалидам, работающим на производствах, в цехах и на участках, специально предназначенных для труда этих лиц.

Дмитрий Зикрацкий обращает внимание на то, что коллективным договором или соглашением может быть предусмотрено обязательное предоставление социального отпуска и другим категориям работников. Это можно уточнить в профсоюзе. Но в целом, если вы не относитесь ни к одной из категорий, которым положен обязательный отпуск за свой счет, наниматель вправе отказать в нем.

Могут ли меня уволить, если я буду настаивать на трудовом или социальном отпуске?

— В некоторых случаях могут. К примеру, если вы просто будете требовать отпуск, наниматель вряд ли вас уволит. А вот если вы решите отправиться в него по собственному желанию несмотря ни на что — да.

Эксперт добавляет, что если работник самовольно уходит в отпуск при отсутствии установленных законодательством оснований для его предоставления, это будет рассматриваться как прогул. «В соответствии с п. 7 ст. 42 Трудового кодекса наниматель имеет право уволить работника в случае прогула без уважительных причин. Прогулом считается отсутствие на работе более трех часов в течение рабочего дня, — говорит Дмитрий Зикрацкий.