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«Семья должна быть вместе». Белорусов не пустили домой в Россию, детям пришлось ехать к ним в Минск
26.03.2020 13:32 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Максим и Тамара белорусы, но уже десять лет живут в Москве. У них 17-летний сын и 3-летняя дочка. 12 марта мама с папой полетели на Бали, с детьми осталась бабушка. Когда родители поняли:
Максим и Тамара родом из Минска. Муж предприниматель, жена — косметолог. Их сын — 11-классник, а дочка ходит в сад.
— Три года назад, когда у нас родилась малышка, мы решили: летом ездим в отпуск всей семьей, а весной устраиваем себе с женой неделю отдыха от всех и отправляемся куда-нибудь только вдвоем, — рассказывает супруг.
Не стали нарушать традицию и в этом году: на 12 марта купили билеты на Бали. Присмотреть за детьми из Минска пригласили маму Максима.
— Когда мы собирались лететь, коронавирус уже обсуждали. Я позвонил друзьям на Бали, спросил, стоит ли все отменять, они ответили: местные власти уже начинают принимать какие-то меры предосторожности, но в остальном все как обычно. Люди вокруг улыбаются, медитируют, — возвращается к той ситуации Максим. — В общем, сказали, приезжайте, не пугайтесь. И мы полетели.
Отдых организовывали сами. Жилье забронировали через "Букинг". Вернуться назад собирались 21 марта. Маршрут был таким: с Бали до Стамбула, оттуда до Москвы. Но планы пришлось изменить.
Вечером 19 марта Тамара и Максим получили сообщение от авиаперевозчика: рейс отменяется. В офисе авиакомпании стали решать, как по-другому отправить белорусов домой. Нужные самолеты постоянно отменялись. В итоге их попросили: 20 марта к семи вечера с багажом приехать в аэропорт. Сказали, семью посадят на ближайший борт до Стамбула, а оттуда — в Москву.
— На отдыхе новости мы особо не читали. Краем глаза видели: с 18 марта Россия
Родители решили сработать на опережение: позвонили сыну и попросили узнать, пропустят ли детей только с бабушкой в Беларусь.
— Если да, — сказал папа, — покупайте билеты и езжайте в Минск. Все-таки, что бы ни происходило в мире, семья должна быть вместе.
«До 12 апреля мы спокойны»
В Стамбул долетели без проблем. А при посадке на самолет до Москвы им сказали: «Стоп!» Российская полиция, предупредили, в страну вас не пустит.
— Мы просили пограничников: дайте нам долететь до Москвы, оттуда мы купим билеты до Минска — и уедем, — передает ту беседу Максим. — В ответ услышали нет. В итоге нас отправили решать вопрос к сотрудникам авиакомпании. Там стали предлагать разные билеты до Беларуси. Самый дешевый был на 24 марта: 770 долларов на двоих. Мы взяли паузу, глянули на сайте «Белавиа» и нашли места на ту же дату, но за 480 долларов. Связались с родственниками, они нам все купили и переслали.
24 марта мама с папой прилетели в Минск. Здесь их уже ждали бабушка и дети.
— 22 марта на поезде они приехали в Беларусь, — рассказывает собеседник.
— Как дети отнеслись к тому, что нужно срочно ехать в Беларусь?
— У нас с женой правило: «Не можешь изменить обстоятельства, поменяй свое отношение к ним». Детей мы тоже этому учим, так что они за любой кипеш, кроме голодовки, — улыбается Максим. — К тому же садик на карантине, до 12 апреля занятия в школе проходят онлайн. Интернет в Минске есть, только что у сына закончился урок.
Тамару, продолжает муж, на работе тоже пока не дергают.
— До 12 апреля мы спокойны, — говорит собеседник. — Я все-таки надеюсь, что Россия откроет границы раньше, чем 1 мая. Иначе мы не знаем, как быть со школой. Неясно, что к этому времени будет и у жены с работой.
— Но все равно вы довольно позитивно рассказываете об этой истории.
— Нам в какой-то степени повезло: у нас был способ решить ситуацию, — отвечает Максим. — Но ведь так складывается не у всех. Есть семьи, где муж белорус, жена россиянка. После возвращения из отпуска их разлучали прямо в аэропорту. А сколько еще жизненных ситуаций? Кому-то нужно ходить на работу, кому-то платить ипотеку. У многих белорусов в России остались авто, съемные квартиры, стоит вопрос о сохранности имущества. Хочется, чтобы власти обратили на это внимание. И в следующий раз, принимая какой-то закон, это учитывали.
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Максим и Тамара белорусы, но уже десять лет живут в Москве. У них 17-летний сын и 3-летняя дочка. 12 марта мама с папой полетели на Бали, с детьми осталась бабушка. Когда...
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