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«Семья должна быть вместе». Белорусов не пустили домой в Россию, детям пришлось ехать к ним в Минск

26.03.2020 13:32 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Максим и Тамара белорусы, но уже десять лет живут в Москве. У них 17-летний сын и 3-летняя дочка. 12 марта мама с папой полетели на Бали, с детьми осталась бабушка. Когда родители поняли: из-за закрытых границ вернуться с острова домой они не могут, придумали план Б, чтобы не разлучать семью. И взрослые, и дети купили билеты до Минска — и теперь, пока ситуация не разъяснится, решили побыть здесь.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

Максим и Тамара родом из Минска. Муж предприниматель, жена — косметолог. Их сын — 11-классник, а дочка ходит в сад.

— Три года назад, когда у нас родилась малышка, мы решили: летом ездим в отпуск всей семьей, а весной устраиваем себе с женой неделю отдыха от всех и отправляемся куда-нибудь только вдвоем, — рассказывает супруг.

Не стали нарушать традицию и в этом году: на 12 марта купили билеты на Бали. Присмотреть за детьми из Минска пригласили маму Максима.

— Когда мы собирались лететь, коронавирус уже обсуждали. Я позвонил друзьям на Бали, спросил, стоит ли все отменять, они ответили: местные власти уже начинают принимать какие-то меры предосторожности, но в остальном все как обычно. Люди вокруг улыбаются, медитируют, — возвращается к той ситуации Максим. — В общем, сказали, приезжайте, не пугайтесь. И мы полетели.

Отдых организовывали сами. Жилье забронировали через "Букинг". Вернуться назад собирались 21 марта. Маршрут был таким: с Бали до Стамбула, оттуда до Москвы. Но планы пришлось изменить.

Вечером 19 марта Тамара и Максим получили сообщение от авиаперевозчика: рейс отменяется. В офисе авиакомпании стали решать, как по-другому отправить белорусов домой. Нужные самолеты постоянно отменялись. В итоге их попросили: 20 марта к семи вечера с багажом приехать в аэропорт. Сказали, семью посадят на ближайший борт до Стамбула, а оттуда — в Москву.

— На отдыхе новости мы особо не читали. Краем глаза видели: с 18 марта Россия закрывает границы, — описывает происходящее собеседник. — Вида на жительство в этой стране у нас нет, поэтому мы не знали, пустят нас из аэропорта домой или отправят в Беларусь. Хотя за это мы сильно не переживали. Больше волновались, что, пока будем лететь, из России перестанут кого-то выпускать. В итоге могло случится так: нас с Тамарой отправят в Минск, а дети с бабушкой застрянут в Москве.

Родители решили сработать на опережение: позвонили сыну и попросили узнать, пропустят ли детей только с бабушкой в Беларусь.

— Если да, — сказал папа, — покупайте билеты и езжайте в Минск. Все-таки, что бы ни происходило в мире, семья должна быть вместе.

«До 12 апреля мы спокойны»

В Стамбул долетели без проблем. А при посадке на самолет до Москвы им сказали: «Стоп!» Российская полиция, предупредили, в страну вас не пустит.

— Мы просили пограничников: дайте нам долететь до Москвы, оттуда мы купим билеты до Минска — и уедем, — передает ту беседу Максим. — В ответ услышали нет. В итоге нас отправили решать вопрос к сотрудникам авиакомпании. Там стали предлагать разные билеты до Беларуси. Самый дешевый был на 24 марта: 770 долларов на двоих. Мы взяли паузу, глянули на сайте «Белавиа» и нашли места на ту же дату, но за 480 долларов. Связались с родственниками, они нам все купили и переслали.

24 марта мама с папой прилетели в Минск. Здесь их уже ждали бабушка и дети.

— 22 марта на поезде они приехали в Беларусь, — рассказывает собеседник.

— Как дети отнеслись к тому, что нужно срочно ехать в Беларусь?

— У нас с женой правило: «Не можешь изменить обстоятельства, поменяй свое отношение к ним». Детей мы тоже этому учим, так что они за любой кипеш, кроме голодовки, — улыбается Максим. — К тому же садик на карантине, до 12 апреля занятия в школе проходят онлайн. Интернет в Минске есть, только что у сына закончился урок.

Тамару, продолжает муж, на работе тоже пока не дергают.

— До 12 апреля мы спокойны, — говорит собеседник. — Я все-таки надеюсь, что Россия откроет границы раньше, чем 1 мая. Иначе мы не знаем, как быть со школой. Неясно, что к этому времени будет и у жены с работой.

— Но все равно вы довольно позитивно рассказываете об этой истории.

— Нам в какой-то степени повезло: у нас был способ решить ситуацию, — отвечает Максим. — Но ведь так складывается не у всех. Есть семьи, где муж белорус, жена россиянка. После возвращения из отпуска их разлучали прямо в аэропорту. А сколько еще жизненных ситуаций? Кому-то нужно ходить на работу, кому-то платить ипотеку. У многих белорусов в России остались авто, съемные квартиры, стоит вопрос о сохранности имущества. Хочется, чтобы власти обратили на это внимание. И в следующий раз, принимая какой-то закон, это учитывали.

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Теги: Минск
 
 
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Максим и Тамара белорусы, но уже десять лет живут в Москве. У них 17-летний сын и 3-летняя дочка. 12 марта мама с папой полетели на Бали, с детьми осталась бабушка. Когда...
 
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