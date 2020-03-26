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Игроки «Барсы» отказались от понижения зарплаты. Клуб в любом случае намерен пойти на эту меру

26.03.2020 13:16 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Футболисты «Барселоны» отказались от предложенного руководством клуба урезания зарплаты, сообщает As.

«Блауграна» предложила игрокам пойти на сокращение оклада на 70% из-за коронавируса, но футболисты не согласились на это. Ассоциация футболистов Испании рекомендовала лидерам «Барселоны» отстаивать свою позицию.

Тем не менее президент клуба Жозеп Бартомеу в любом случае намерен пойти на эту меру, так как считает это необходимым для компенсации негативного влияния пандемии.

В клубе уверены, что данное действие законно, так как подобные меры легальны во время чрезвычайного положения, которое действует в Испании в данный момент.

 
 
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Футболисты «Барселоны» отказались от предложенного руководством клуба урезания зарплаты, сообщает As.
 
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