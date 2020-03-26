Игроки «Барсы» отказались от понижения зарплаты. Клуб в любом случае намерен пойти на эту меру

Источник материала: Tribuna.com

Футболисты « Барселоны » отказались от предложенного руководством клуба урезания зарплаты, сообщает As.

« Блауграна » предложила игрокам пойти на сокращение оклада на 70% из-за коронавируса, но футболисты не согласились на это. Ассоциация футболистов Испании рекомендовала лидерам «Барселоны» отстаивать свою позицию.

Тем не менее президент клуба Жозеп Бартомеу в любом случае намерен пойти на эту меру, так как считает это необходимым для компенсации негативного влияния пандемии.

В клубе уверены, что данное действие законно, так как подобные меры легальны во время чрезвычайного положения, которое действует в Испании в данный момент.