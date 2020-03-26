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Игроки «Барсы» отказались от понижения зарплаты. Клуб в любом случае намерен пойти на эту меру
26.03.2020 13:16 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Футболисты «
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Тем не менее президент клуба Жозеп
В клубе уверены, что данное действие законно, так как подобные меры легальны во время чрезвычайного положения, которое действует в Испании в данный момент.
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Футболисты «Барселоны» отказались от предложенного руководством клуба урезания зарплаты, сообщает As.
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