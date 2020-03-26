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Глава ВОЗ призвал страны атаковать коронавирус

26.03.2020 19:22 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Всемирная организация здравоохранения считает недостаточными меры по самоизоляции населения для победы над коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К такому мнению пришли специалисты во время брифинга в Женеве.

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Глава ВОЗ призвал страны атаковать коронавирус

Глава ВОЗ уверен, что призывы населения оставаться дома и ограничить перемещения лишь дают передышку локальным системам здравоохранения.

Сами по себе эти меры не спасут человечество от эпидемии, и предотвратить распространение инфекции можно только с помощью агрессивных мер.  

Глава ВОЗ призвал страны атаковать коронавирус

Тедрос Гебрейесус, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения:  
ВОЗ призывает все страны, которые прибегли к мерам изолирования населения, использовать имеющееся время и атаковать коронавирус. Находить, изолировать, тестировать, лечить, отслеживать вот способ избежать дальнейших ограничений.

Глава ВОЗ призвал страны атаковать коронавирус


Также речь идет о внедрении системы поиска каждого подозрительного случая и об усовершенствовании диагностики коронавируса. В настоящее время более, чем в 150 странах насчитывается менее 100 заболевших. А это значит, что есть шанс предотвратить дальнейшее распространение Covid-19.   

Люди в материале: Тедрос Адханом Гебрейесус

 
 
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Новости мира. Всемирная организация здравоохранения считает недостаточными меры по самоизоляции населения для победы над коронавирусом, сообщили в программе...
 
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