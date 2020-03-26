|
Глава ВОЗ призвал страны атаковать коронавирус
26.03.2020 19:22 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости мира. Всемирная организация здравоохранения считает недостаточными меры по самоизоляции населения для победы над коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К такому мнению пришли специалисты во время брифинга в Женеве.
Сами по себе эти меры не спасут человечество от эпидемии, и предотвратить распространение инфекции можно только с помощью агрессивных мер.
Тедрос Гебрейесус, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости мира. Всемирная организация здравоохранения считает недостаточными меры по самоизоляции населения для победы над коронавирусом, сообщили в программе...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)