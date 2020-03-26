101-летний пациент вылечился от коронавируса в Италии

Источник материала: ОНТ

101-летний пациент, который заразился коронавирусом, вылечился в Италии в городе Римини. Мужчину уже выписали из больницы. Об этом сообщает издание Il Giornale.

Пациента 1919 года рождения госпитализировали на прошлой неделе. Результаты его тестов на коронавирус оказались положительными.

Как высказалась представитель властей города Глория Лиси, данная история выздоровления очень важна. Она продемонстрировала, что несмотря на эпидемию, которая охватила Италию, существует надежда на будущее. Как уточнила Глория, если болезнь победил человек, которому более 100 лет, то это смогут сделать и другие.

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