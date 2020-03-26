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Россия прекращает авиасообщение. Как белорусы попадут домой?
26.03.2020 21:04 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Департамент по авиации Беларуси прорабатывает вопрос сохранения авиасообщения с Россией. Об этом 26 марта заявили в ведомстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ
Тем временем 26 марта из московского «Домодедово» улетает очередная группа наших соотечественников. Мы связались с пресс-секретарем белорусского посольства.
Что касается завтрашнего дня, посольство прорабатывает механизмы доставки граждан Республики Беларусь из аэропортов наземными путями – автобусное сообщение.
В связи со сложившейся ситуацией по возвращению граждан на родину между Беларусью и Россией будет продолжено взаимодействие по линии МИД. Все острые вопросы стороны будут решать сообща. Договоренность об этом достигнута на уровне министров – 26 марта состоялся телефонный разговор Владимира Макея и Сергея Лаврова.
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Новости Беларуси. Департамент по авиации Беларуси прорабатывает вопрос сохранения авиасообщения с Россией. Об этом 26 марта заявили в ведомстве, сообщили в...
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