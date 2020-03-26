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Россия прекращает авиасообщение. Как белорусы попадут домой?

26.03.2020 21:04 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Департамент по авиации Беларуси прорабатывает вопрос сохранения авиасообщения с Россией. Об этом 26 марта заявили в ведомстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ  

Россия прекращает авиасообщение. Как белорусы попадут домой?


Напомним, Москва приняла решение приостановить полёты пассажирских лайнеров.   

Регулярные и чартерные рейсы прекращаются с 27 марта. В этих условиях наше посольство в России рассматривает вариант доставки белорусов домой по железной дороге и автобусами.   

Россия прекращает авиасообщение. Как белорусы попадут домой?

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Тем временем 26 марта из московского «Домодедово» улетает очередная группа наших соотечественников. Мы связались с пресс-секретарем белорусского посольства.    

Россия прекращает авиасообщение. Как белорусы попадут домой?


Олег Мазуро, пресс-секретарь посольства Беларуси в России:   
Прибыл борт утром из Кубы. На борту находилось 13 граждан Беларуси. На данный момент они все усилиями посольства вывезены в аэропорт «Домодедово». Ожидают вылета в 19.55. Также прибыло два борта из Таиланда. Общее количество граждан Беларуси 20 человек. На данный момент они находятся в аэропорту «Внуково». Сотрудники посольства осуществляют все необходимые действия по их транспортировке также в «Домодедово». Все граждане будут вылетать сегодня регулярными рейсами Belavia в 21.55.    

Что касается завтрашнего дня, посольство прорабатывает механизмы доставки граждан Республики Беларусь из аэропортов наземными путями – автобусное сообщение.      
 

Россия прекращает авиасообщение. Как белорусы попадут домой?

В связи со сложившейся ситуацией по возвращению граждан на родину между Беларусью и Россией будет продолжено взаимодействие по линии МИД. Все острые вопросы стороны будут решать сообща. Договоренность об этом достигнута на уровне министров – 26 марта состоялся телефонный разговор Владимира Макея и Сергея Лаврова.   

Российская сторона также обещает содействие всем белорусам, попавшим в трудное положение при возвращении домой.    

Люди в материале: Олег Мазуро, Владимир Макей, Сергей Лавров

 
 
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Новости Беларуси. Департамент по авиации Беларуси прорабатывает вопрос сохранения авиасообщения с Россией. Об этом 26 марта заявили в ведомстве, сообщили в...
 
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