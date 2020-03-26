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Белорусы выражают слова поддержки Италии, особенно пострадавшей от коронавируса

26.03.2020 22:04 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Более 30 лет Италия помогает Гомельской области преодолевать последствия катастрофы на Чернобыльской АЭС. Теперь  слова поддержки нужны итальянскому  народу. Ведь среди регионов, которые наиболее пострадали от коронавируса,  - города-побратимы Эмилия-Романья и Парма. От имени жителей Гомельской области  за подписью председателя Гомельского облисполкома Геннадия Соловья  отправлены письма со словами поддержки в итальянские регионы и города, а также в посольство Италии в Беларуси.

"Беларусь солидарна с итальянским народом". Такой графический рисунок  по инициативе МИД Беларуси сегодня появился на световом табло Национальной библиотеки в поддержку Италии.  Сейчас там сложилась сложная эпидемиологическая ситуация,   поэтому разные страны, в том числе и Беларусь, помимо слов поддержки  присоединились к альтернативным формам выражения солидарности с Италией.

 
 
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Более 30 лет Италия помогает Гомельской области преодолевать последствия катастрофы на Чернобыльской АЭС. Теперь  слова поддержки нужны итальянскому  народу....
 
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Вороновская газета
Ивьевский край
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Lida.Info
Единство
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