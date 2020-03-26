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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусы выражают слова поддержки Италии, особенно пострадавшей от коронавируса Более 30 лет Италия помогает Гомельской области преодолевать последствия катастрофы на Чернобыльской АЭС. Теперь слова поддержки нужны итальянскому народу....

Более 30 лет Италия помогает Гомельской области преодолевать последствия катастрофы на Чернобыльской АЭС. Теперь слова поддержки нужны итальянскому народу. Ведь среди регионов, которые наиболее пострадали от коронавируса, - города-побратимы Эмилия-Романья и Парма. От имени жителей Гомельской области за подписью председателя Гомельского облисполкома Геннадия Соловья отправлены письма со словами поддержки в итальянские регионы и города, а также в посольство Италии в Беларуси."Беларусь солидарна с итальянским народом". Такой графический рисунок по инициативе МИД Беларуси сегодня появился на световом табло Национальной библиотеки в поддержку Италии. Сейчас там сложилась сложная эпидемиологическая ситуация, поэтому разные страны, в том числе и Беларусь, помимо слов поддержки присоединились к альтернативным формам выражения солидарности с Италией.