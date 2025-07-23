Показываем, как в Лошице строят необычную панельку для всех желающих. А какие квартиры тут еще остались?

В доме представлены все типы квартир – тут есть и однушки площадью 49-51 квадрат, и двушки по 68 квадратов, и трешки по 88-98 квадратов, и даже четырешки по 110 квадратов. Все жилье в доме будет сдаваться без отделки. Планировки в квартирах панельного дома – не самые стандартные. Из-за необычного строения тут, к примеру, имеется жилье с пятью углами.