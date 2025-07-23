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Показываем, как в Лошице строят необычную панельку для всех желающих. А какие квартиры тут еще остались?
23.07.2025 08:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В микрорайоне Лошица, ближе к МКАД, прошлой зимой начали строить десятиэтажный дом на 274 квартиры. Возведением панельки занимается МАПИД. Интересно, что жилье в этой в многоэтажке предлагают не очередникам, а всем желающим. Мы решили посмотреть, как строится дом с недорогим квадратом. А заодно и узнать, какие квартиры еще остались в продаже.
В доме представлены все типы квартир – тут есть и однушки площадью 49-51 квадрат, и двушки по 68 квадратов, и трешки по 88-98 квадратов, и даже четырешки по 110 квадратов. Все жилье в доме будет сдаваться без отделки. Планировки в квартирах панельного дома – не самые стандартные. Из-за необычного строения тут, к примеру, имеется жилье с пятью углами.
Что тут продается?
Первую партию из 115 квартир застройщик предложил всем желающим в декабре, затем в апреле были задекларирован еще 80 квартир. На сегодняшний день по информации отдела продаж, в доме остались свободные однокомнатные и трехкомнатные квартиры. Двухкомнатных квартир в данный момент в наличии уже нет.
Также потенциальные покупатели могут выбрать жилье среди доступных трешек площадью 88-98 квадратов. Стоимость квадратного метра в больших квартирах составляет 3850 рублей (1320 долларов). Получается, что, к примеру, 91-метровая квартира будет стоить около 120 тысяч долларов. При покупке можно воспользоваться рассрочкой и кредитом от банка-партнера. Правда, цена квадрата в этом случае будет дороже.
Ввести дом в эксплуатацию планируется в первом квартале 2026 года. Заявления на квартиры принимают в офисе застройщика.
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Показываем, как в Лошице строят необычную панельку для всех желающих. А какие квартиры тут еще остались?
В микрорайоне Лошица, ближе к МКАД, прошлой зимой начали строить десятиэтажный дом на 274 квартиры. Возведением панельки занимается МАПИД. Интересно, что жилье в...
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