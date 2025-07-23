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Показываем, как в Лошице строят необычную панельку для всех желающих. А какие квартиры тут еще остались?

23.07.2025 08:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В микрорайоне Лошица, ближе к МКАД, прошлой зимой начали строить десятиэтажный дом на 274 квартиры. Возведением панельки занимается МАПИД. Интересно, что жилье в этой в многоэтажке предлагают не очередникам, а всем желающим. Мы решили посмотреть, как строится дом с недорогим квадратом. А заодно и узнать, какие квартиры еще остались в продаже.


Стройка дома № 14 (по генплану) идет в районе улицы Виктора Турова. Месторасположение у панельки – весьма неплохое. Рядом находятся жилые дома, школа, детсад, новая поликлиника, а напротив – Чижовское водохранилище и река Свислочь.

Мы подходим к стройплощадке и сразу отмечаем, что возведение десятиэтажки идет весьма активно. На стройке много рабочих, к воротам то  дело подъезжает строительная техника.




Сам дом (из-за необычного строения такие в народе называют «улитками») уже достиг уровня восьми этажей. Все 7 подъездов здания пытаются расти одновременно.


Конструктив дома – популярная панельная серия М464М-10 со встроенным нежилым помещением на первом этаже, техническим подпольем и теплым чердаком. Многоэтажка рассчитан на 274 квартиры.


Кстати, будущим новоселам легко представить, как будет выглядеть их дом после сдачи, ведь рядом находится два аналогичных дома. Их МАПИД возвел несколько лет назад и также предлагал всем желающим.







Строящееся панельное здание по примеру соседей получит не только интересную круглую форму с «зубцами», но и небольшие украшательства – кругляши на эркерах и решетки на французских балконах.



В доме представлены все типы квартир – тут есть и однушки площадью 49-51 квадрат, и двушки по 68 квадратов, и трешки по 88-98 квадратов, и даже четырешки по 110 квадратов. Все жилье в доме будет сдаваться без отделки. Планировки в квартирах панельного дома – не самые стандартные. Из-за необычного строения тут, к примеру, имеется жилье с пятью углами.


Что тут продается?

Первую партию из 115 квартир застройщик предложил всем желающим в декабре, затем в апреле были задекларирован еще 80 квартир. На сегодняшний день по информации отдела продаж, в доме остались свободные однокомнатные и трехкомнатные квартиры. Двухкомнатных квартир в данный момент в наличии уже нет.


Из некоторых окон будет открываться вид на водохранилище.

Что касается однушек, то в продаже есть 49-метровые квартиры с совместным санузлом и 51-метровые квартиры с раздельным санузлом. Выбор этажей пока еще есть. Стоимость квадратного метра в однушках составляет 4650 рублей (1590 долларов), то есть вся квартира обойдется дольщику в 77 тысяч долларов.


Также потенциальные покупатели могут выбрать жилье среди доступных трешек площадью 88-98 квадратов. Стоимость квадратного метра в больших квартирах составляет 3850 рублей (1320 долларов). Получается, что, к примеру, 91-метровая квартира будет стоить около 120 тысяч долларов. При покупке можно воспользоваться рассрочкой и кредитом от банка-партнера. Правда, цена квадрата в этом случае будет дороже.


Кстати, рядом с домом скоро откроется новая поликлиника.

Ввести дом в эксплуатацию планируется в первом квартале 2026 года. Заявления на квартиры принимают в офисе застройщика.

Кстати, найти недорогие квартиры в новых жилых комплексах поможет наш обзор по новостройкам Минска. Этот продукт подготовлен аналитиками Realt и точно пригодится тем, кто в данный момент изучает рынок новостроек столицы.

 
Теги: Минск
 
 
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В микрорайоне Лошица, ближе к МКАД, прошлой зимой начали строить десятиэтажный дом на 274 квартиры. Возведением панельки занимается МАПИД. Интересно, что жилье в...
 
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