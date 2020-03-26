Наталья Кочанова: Надо заниматься экономикой каждого предприятия, для того, чтобы обеспечить работой наших граждан

Источник материала: ОНТ

Индивидуальный подход и внимание поможет пережить непростую ситуацию, которая складывается сегодня в мире. И речь сейчас не только о людях, но и о целых предприятиях. Необходимо помочь и дойти до каждого. Об этом заявила сегодня спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова во время рабочей поездки в Ошмянский район.

Выходить из дома в ближайшее время в свои 81 Анна Федоровна не собирается. Прогулки только по балкону. В прошлом медик, понимает, время поберечься. И таких адресов у социальных работников в Ошмянах уже не менее десяти в день. Помогают и волонтеры. На связи и в будни, и в выходные. Главные правила – маска, перчатки и минимум контактов.

Только в Ошмянском районе проживает более восьми тысяч пенсионеров. И дойти нужно до каждого. Узнать, в каком положении находится человек, оказать услуги. Как справляются с поставленной задачей в регионах, ознакомилась и глава Совета Республики Наталья Кочанова. Именно поэтому центр соцобслуживания – первая точка в программе визита.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: «Никакого труда не составляет нам сегодня просто обзвонить этих людей, предложить свою помощь. Потому что я знаю, что люди пожилого возраста они очень скромные, многие даже иногда не хотят кого-то побеспокоить. Просто надо их поберечь вот в этот период, когда обострились инфекционные заболевания, не только коронавирус».

Как сберечь то, что есть и не понести убытки – о своем будущем в районе беспокоится и бизнес. Завод «Радиотехника» в Ошмянах выпускает автокомпоненты. Продукция востребованная, половину забирают белорусские гиганты МАЗ, МТЗ, Амкодор. Еще 50% идет на экспорт в Россию. Но туда путь сейчас закрыт. Пока выручают выплаты по старым заказам. Но как быть дальше?

Сергей Концевой, директор предприятия «Радиотехника»: «Чувствуем, что будут вопросы с отгрузкой, с возвратом денег, поэтому будут просьбы такого плана, чтобы предоставить предприятиям, рассмотреть возможность каникул налоговых или же по уплатам кредитов с целью того, чтобы поддержать финансовое состояние предприятия».

А вот дрожжевой завод несколько лет назад и вовсе едва не оказался на грани закрытия из-за переизбытка продукции на рынке. Для примера. Частник-новичок в Слуцке один производил 20 тысяч тонн дрожжей. Это в три раза больше потребности белорусского рынка. Модернизации здесь не видели еще с советских времен. Но даже с таким оборудованием нашли выход и денег ни у кого не просят. Готовы выпускать экологичную дрожжевую подкормку для растений. А заработанные деньги вложить в развитие предприятия.

Михаил Яжевич, директор филиала «Дрожжевой комбинат» Ошмянского дрожжевого завода: «Год испытаний завершился, отзывы об удобрении очень положительные. Вот, в течение этого года должно завершиться окончательно, уже должны получить результат по испытаниям и есть надежда, что мы тогда будем активно сотрудничать по поставке ростмомента опосредованно, но на экспорт».

О том, как удержаться на плаву и заработать в новых экономических условиях, задумываются и частный бизнес, и государственный сектор по всей стране. Больше всего сейчас терпят убытки туристические компании и общепит. Меры поддержки прорабатывают сейчас на уровне правительства и депутатского корпуса.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: «Надо заниматься экономикой каждого предприятия, для того, чтобы обеспечить работой наших граждан для того, чтобы выпускалась конкурентоспособная продукция, импортозамещающая продукция. И она была востребована и на внутреннем рынке, и, конечно, могла поставляться на экспорт».

Ожидается, что следующая пятилетка пройдет под знаком качества. Но чтобы получить завтра продукцию, востребованную внутри страны и за рубежом, вложения нужно сделать уже сегодня. Налоговые, кредитные каникулы, бонусы для индивидуальных предпринимателей – вариантов Совмин предлагает много. Список конкретных мер поддержки обнародуют на следующей неделе, когда его представят Главе государства.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram