ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Наталья Кочанова: Надо заниматься экономикой каждого предприятия, для того, чтобы обеспечить работой наших граждан

26.03.2020 22:30 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Наталья Кочанова: Надо заниматься экономикой каждого предприятия, для того, чтобы обеспечить работой наших граждан

Индивидуальный подход и внимание поможет пережить непростую ситуацию, которая складывается сегодня в мире. И речь сейчас не только о людях, но и о целых   предприятиях. Необходимо помочь и дойти до каждого. Об этом заявила сегодня спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова во время рабочей поездки в Ошмянский район.

Выходить из дома в ближайшее время в свои 81 Анна Федоровна не собирается. Прогулки только по балкону. В прошлом медик, понимает, время поберечься. И таких адресов у социальных работников в Ошмянах уже не менее десяти в день. Помогают и волонтеры. На связи и в будни, и в выходные. Главные правила – маска, перчатки и минимум   контактов. 

Только в Ошмянском районе проживает более восьми тысяч пенсионеров. И дойти нужно до каждого. Узнать, в каком положении находится человек, оказать услуги. Как справляются с поставленной задачей в регионах, ознакомилась и глава Совета Республики Наталья Кочанова. Именно поэтому центр соцобслуживания – первая точка в программе визита.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: «Никакого труда не составляет нам сегодня просто обзвонить этих людей, предложить свою помощь. Потому что я знаю, что люди пожилого возраста они очень скромные, многие даже иногда не хотят кого-то побеспокоить. Просто надо их поберечь вот в этот период, когда обострились инфекционные заболевания, не только коронавирус». 

Как сберечь то, что есть и не понести убытки – о своем будущем в районе беспокоится и бизнес. Завод «Радиотехника» в Ошмянах выпускает автокомпоненты. Продукция востребованная, половину забирают белорусские гиганты МАЗ, МТЗ, Амкодор. Еще 50% идет на экспорт в Россию. Но туда путь сейчас закрыт. Пока выручают выплаты по  старым заказам. Но как быть дальше?

Сергей Концевой, директор предприятия «Радиотехника»: «Чувствуем, что будут вопросы с отгрузкой, с возвратом денег, поэтому будут просьбы такого плана, чтобы предоставить предприятиям, рассмотреть возможность каникул налоговых или же по уплатам кредитов с целью того, чтобы поддержать финансовое состояние предприятия».

А вот дрожжевой завод несколько лет назад и вовсе едва не оказался на грани закрытия из-за переизбытка продукции на рынке. Для примера. Частник-новичок в Слуцке один производил 20 тысяч тонн дрожжей. Это в три раза больше потребности белорусского рынка. Модернизации здесь не видели еще с советских времен. Но даже с таким оборудованием нашли выход и денег ни у кого не просят. Готовы выпускать экологичную дрожжевую подкормку для растений. А заработанные деньги вложить в развитие предприятия.  

Михаил Яжевич, директор филиала «Дрожжевой комбинат» Ошмянского дрожжевого завода: «Год испытаний завершился, отзывы об удобрении очень положительные. Вот, в течение этого года должно завершиться окончательно, уже должны получить результат по испытаниям и есть надежда, что мы тогда будем активно сотрудничать по поставке ростмомента опосредованно, но на экспорт».

О том, как удержаться на плаву и заработать в новых экономических условиях, задумываются и частный бизнес, и государственный сектор по всей стране. Больше всего сейчас терпят убытки туристические компании и общепит. Меры поддержки прорабатывают сейчас на уровне правительства и депутатского корпуса.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: «Надо заниматься экономикой каждого предприятия, для того, чтобы обеспечить работой наших граждан для того, чтобы выпускалась конкурентоспособная продукция, импортозамещающая продукция. И она была востребована и на внутреннем рынке, и, конечно, могла поставляться на экспорт». 

Ожидается, что следующая пятилетка пройдет под знаком качества. Но чтобы получить завтра продукцию, востребованную  внутри страны и за рубежом,  вложения нужно сделать уже сегодня. Налоговые, кредитные каникулы, бонусы для индивидуальных предпринимателей – вариантов Совмин предлагает много. Список конкретных мер поддержки обнародуют на следующей неделе, когда его представят Главе государства. 

 Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Индивидуальный подход и внимание поможет пережить непростую ситуацию, которая складывается сегодня в мире. И речь сейчас не только о людях, но и о целых  ...
 
Новости дня
Новости
 
Представитель ВОЗ: Курение – это фактор риска при коронавирусе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

25.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
26.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика