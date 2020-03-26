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Наталья Кочанова: Надо заниматься экономикой каждого предприятия, для того, чтобы обеспечить работой наших граждан
26.03.2020 22:30 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Индивидуальный подход и внимание поможет пережить непростую ситуацию, которая складывается сегодня в мире. И речь сейчас не только о людях, но и о целых предприятиях. Необходимо помочь и дойти до каждого. Об этом заявила сегодня спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова во время рабочей поездки в Ошмянский район.
Выходить из дома в ближайшее время в свои 81 Анна Федоровна не собирается. Прогулки только по балкону. В прошлом медик, понимает, время поберечься. И таких адресов у социальных работников в Ошмянах уже не менее десяти в день. Помогают и волонтеры. На связи и в будни, и в выходные. Главные правила – маска, перчатки и минимум контактов.
Только в Ошмянском районе проживает более восьми тысяч пенсионеров. И дойти нужно до каждого. Узнать, в каком положении находится человек, оказать услуги. Как справляются с поставленной задачей в регионах, ознакомилась и глава Совета Республики Наталья Кочанова. Именно поэтому центр соцобслуживания – первая точка в программе визита.
Как сберечь то, что есть и не понести убытки – о своем будущем в районе беспокоится и бизнес. Завод «Радиотехника» в Ошмянах выпускает автокомпоненты. Продукция востребованная, половину забирают белорусские гиганты МАЗ, МТЗ, Амкодор. Еще 50% идет на экспорт в Россию. Но туда путь сейчас закрыт. Пока выручают выплаты по старым заказам. Но как быть дальше?
А вот дрожжевой завод несколько лет назад и вовсе едва не оказался на грани закрытия из-за переизбытка продукции на рынке. Для примера. Частник-новичок в Слуцке один производил 20 тысяч тонн дрожжей. Это в три раза больше потребности белорусского рынка. Модернизации здесь не видели еще с советских времен. Но даже с таким оборудованием нашли выход и денег ни у кого не просят. Готовы выпускать экологичную дрожжевую подкормку для растений. А заработанные деньги вложить в развитие предприятия.
О том, как удержаться на плаву и заработать в новых экономических условиях, задумываются и частный бизнес, и государственный сектор по всей стране. Больше всего сейчас терпят убытки туристические компании и общепит. Меры поддержки прорабатывают сейчас на уровне правительства и депутатского корпуса.
Ожидается, что следующая пятилетка пройдет под знаком качества. Но чтобы получить завтра продукцию, востребованную внутри страны и за рубежом, вложения нужно сделать уже сегодня. Налоговые, кредитные каникулы, бонусы для индивидуальных предпринимателей – вариантов Совмин предлагает много. Список конкретных мер поддержки обнародуют на следующей неделе, когда его представят Главе государства.
Фото: БЕЛТА
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Наталья Кочанова: Надо заниматься экономикой каждого предприятия, для того, чтобы обеспечить работой наших граждан
Индивидуальный подход и внимание поможет пережить непростую ситуацию, которая складывается сегодня в мире. И речь сейчас не только о людях, но и о целых ...
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