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Алаба хочет играть в Ла Лиге. Им интересуется «Реал»

26.03.2020 22:46 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Будущее защитника «Баварии» Давида Алабы остается неопределенным.

У австрийца нет соглашения с мюнхенским клубом по новому контракту, срок действующего истекает в июне 2021 года.

Алаба хотел бы новый контракт с увеличением зарплаты, но из-за ситуации с коронавирусом «Бавария» не сможет предложить существенное увеличение оклада. 

Как ранее сообщалось, Алаба отказался от перехода в «Манчестер Сити», его предлагали в обмен на Лероя Сане.

По данным Kicker, австриец предпочитает Ла Лигу чемпионату Англии. В Испании Алабой интересуется «Реал»

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Будущее защитника «Баварии» Давида Алабы остается неопределенным.
 
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