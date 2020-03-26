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Алаба хочет играть в Ла Лиге. Им интересуется «Реал»
26.03.2020 22:46 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Будущее защитника «Баварии»
У австрийца нет соглашения с мюнхенским клубом по новому контракту, срок действующего истекает в июне 2021 года.
Алаба хотел бы новый контракт с увеличением зарплаты, но из-за ситуации с коронавирусом
Как ранее сообщалось, Алаба отказался от перехода в «Манчестер Сити», его предлагали в обмен на Лероя Сане.
По данным Kicker, австриец предпочитает
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Будущее защитника «Баварии» Давида Алабы остается неопределенным.
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