Алаба хочет играть в Ла Лиге. Им интересуется «Реал»

Источник материала: Tribuna.com

Будущее защитника «Баварии» остается неопределенным.

У австрийца нет соглашения с мюнхенским клубом по новому контракту, срок действующего истекает в июне 2021 года.

Алаба хотел бы новый контракт с увеличением зарплаты, но из-за ситуации с коронавирусом не сможет предложить существенное увеличение оклада.

Как ранее сообщалось, Алаба отказался от перехода в «Манчестер Сити», его предлагали в обмен на Лероя Сане.

По данным Kicker, австриец предпочитает чемпионату Англии. В Испании Алабой интересуется .

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