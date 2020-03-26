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«Мы изучили мировой опыт». В Беларуси разработали меры поддержки экономики в условиях пандемии
26.03.2020 23:00 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Правительство готово предоставить Президенту пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 26 марта в Совмине их обсудили на заседании Президиума.
Экономическая ситуация в мире постоянно меняется. Многие страны уже предприняли ряд шагов по поддержке бизнеса в этих непростых условиях. Мировой опыт в том числе был учтен при разработке соответствующих мер в Беларуси. Из-за пандемии нарушились логистические цепочки, не выполняются многие контракты.
Юрий Чеботарь, заместитель министра экономики Беларуси:
Предложения согласованы всеми заинтересованными ведомствами, в том числе Национальным банком. Финансовый регулятор одним из первых инициировал меры реагирования на внешние факторы риска. Одно из последних решений, в частности, призвано обеспечить в этих условиях поддержку банками реального сектора экономики.
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Новости Беларуси. Правительство готово предоставить Президенту пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии коронавируса, сообщили в программе Новости...
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