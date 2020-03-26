ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Мы изучили мировой опыт». В Беларуси разработали меры поддержки экономики в условиях пандемии

26.03.2020 23:00 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Правительство готово предоставить Президенту пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 26 марта в Совмине их обсудили на заседании Президиума.

«Мы изучили мировой опыт». В Беларуси разработали меры поддержки экономики в условиях пандемии

Экономическая ситуация в мире постоянно меняется. Многие страны уже предприняли ряд шагов по поддержке бизнеса в этих непростых условиях. Мировой опыт в том числе был учтен при разработке соответствующих мер в Беларуси. Из-за пандемии нарушились логистические цепочки, не выполняются многие контракты.

Среди предлагаемых мер – налоговые и арендные каникулы, оптимальные условия по кредитам.

«Мы изучили мировой опыт». В Беларуси разработали меры поддержки экономики в условиях пандемии

Юрий Чеботарь, заместитель министра экономики Беларуси:
Мы изучили мировой опыт, посмотрели на те меры, которые реализуются в Европейском союзе и у наших стран по Евразийскому экономическому союзу в таких направлениях, как бюджетно-налоговая политика, в том числе такие вопросы, как возможность предоставления налоговых каникул. Посмотрим в том числе возможность снижения, в первую очередь, имущественных налогов или скорее всего отсрочку по их уплате. Бизнес, в принципе, просит в большей части об этом. В части денежно-кредитной политики, конечно, все ставят вопрос о доступности кредитных ресурсов, блок по мерам на потребительском рынке и небольшой блок мер, связанных с совместной работой в рамках Евразийского экономичного союза.

«Мы изучили мировой опыт». В Беларуси разработали меры поддержки экономики в условиях пандемии

Предложения согласованы всеми заинтересованными ведомствами, в том числе Национальным банком. Финансовый регулятор одним из первых инициировал меры реагирования на внешние факторы риска. Одно из последних решений, в частности, призвано обеспечить в этих условиях поддержку банками реального сектора экономики.

Люди в материале: Юрий Чеботарь

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Правительство готово предоставить Президенту пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии коронавируса, сообщили в программе Новости...
 
Новости дня
Новости
 
Алаба хочет играть в Ла Лиге. Им интересуется «Реал»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

25.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
26.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика