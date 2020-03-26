ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Все приезжающие в Беларусь должны будут находиться в самоизоляции

26.03.2020 23:00 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Меры для снижения риска завоза и распространения коронавирусной инфекции приняты в Беларуси постановлением правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Все приезжающие в Беларусь должны будут находиться в самоизоляции

Документ определяет правила для прибывающих в страну граждан и транзитных перевозчиков. Так, лица, которые въезжают в Беларусь из государств, где регистрируются случаи COVID-19, должны будут находиться в самоизоляции сроком на 14 дней. В течение этого времени им запрещается повторно пересекать границу Беларуси.

Беларусь готова к разным вариантам развития ситуации с коронавирусом? Минздрав отвечает на волнующие вопросы

Все приезжающие в Беларусь должны будут находиться в самоизоляции

Исключение – для дипломатов, участников официальных делегаций, водителей-международников, членов экипажей самолетов и поездов, а также иностранцев, которые едут транзитом через нашу страну. Водители, выполняющие перевозки грузов через Беларусь, могут проезжать только по автодорогам с утвержденными для остановок пунктами. Покинуть территорию страны необходимо в течение дня, следующего после въезда. Исключение составляют случаи, когда соблюсти этот срок невозможно.  

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Меры для снижения риска завоза и распространения коронавирусной инфекции приняты в Беларуси постановлением правительства, сообщили в...
 
Новости дня
Новости
 
Наталья Кочанова: надо заниматься экономикой каждого предприятия, чтобы обеспечить работой наших граждан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

25.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
26.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика