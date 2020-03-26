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Наталья Кочанова: надо заниматься экономикой каждого предприятия, чтобы обеспечить работой наших граждан
26.03.2020 23:00 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Глава Совета Республики ознакомилась с социально-экономическим развитием Ошмянского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Помимо встречи с депутатским корпусом Гродненской области, Наталья Кочанова посетила местные предприятия. Есть проблемные моменты, но и перспективы для развития тоже есть.
В заботливых женских руках – детали от сложной техники. Прекрасный пол наравне с сильным трудится над двумя сотнями наименований продукции завода «Радиотехника» в Ошмянах.
Предприятие с корнями – есть свои трудовые династии. Всего же в штате 160 человек – местные жители. Большинство, как и, например, слесарь Оксана Кащиц, всю жизнь работают на предприятии.
Оксана Кащиц, слесарь монтажного цеха ОАО «Радиотехника»:
Продукцию этого завода знают от Гродно до Тюмени. Например, по таким ступеням эскалатора каждый день спускаются в метро москвичи, автокомпоненты, изготовленные здесь, установлены на брендовой белорусской и российской технике, есть детали в рамках импортозамещения, некоторые товары и вовсе уникальны на просторах СНГ. А главное, производство мобильно – в любой момент готово перестроиться под требования рынка.
Сергей Концевой, директор ОАО «Радиотехника»:
Несмотря на широкую линейку товаров и явный спрос на нее, завод еще в 2019 году показателями не блистал. Новые возможности дало вхождение завода в холдинг «Автокомпоненты», в этом году расширили сотрудничество с ведущими белорусскими предприятиями.
Галина Буро, корреспондент:
Теперь решили взять курс на Евросоюз, уже заключили договор на поставку жидких дрожжей. Но есть и более неожиданный и амбициозный план – объединить усилия с гродненским производителем сельскохозяйственных удобрений. Ведь комбинат начал выпуск регулятора роста растений.
Михаил Яжевич, директор Ошмянского дрожжевого завода:
В 2020 году заводу исполнится 130 лет, в последний раз перевооружение здесь было еще в советское время. Руководитель комбината рассказал, что завод нуждается в модернизации – оборудование слишком энергоемкое. И лишние растраты отражаются на цене товара.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Смотреть за людьми и экономикой своих районов, соблюдать технологическую и трудовую дисциплину – это то, о чем говорил Президент, когда назначал новых глав районов. Он напомнил всем руководителям, что заигрываться с рынком опасно, можно упустить ситуацию и тогда появятся проблемы. И решать их все равно придётся.
В ходе визита в Ошмянский район глава Совета Республики проконтролировала, как на местах выполняются и поручения Президента в социальной сфере – это внимательно отнестись к пожилым людям.
Наталья Кочанова:
Подключится к работе должны не только волонтеры, но и депутаты. Ведь они хорошо знают свои районы и округа, понимают, где необходима помощь. Ключевое слово – поддержать как людей, так и предприятия.
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Наталья Кочанова: надо заниматься экономикой каждого предприятия, чтобы обеспечить работой наших граждан
Новости Беларуси. Глава Совета Республики ознакомилась с социально-экономическим развитием Ошмянского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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