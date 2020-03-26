Экономика региона в новых условиях и поддержка старшего поколения. Наталья Кочанова посетила Ошмянский район

Источник материала: Вороновская газета





Внимание к людям преклонного возраста

Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова посетила Ошмянский район. С ситуацией в этом регионе Гродненщины также ознакомились председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович, председатель областного Совета депутатов Игорь Жук. О районе рассказал председатель Ошмянского райисполкома Владислав Гершгорин.





Свой визит в Ошмянский район Наталья Кочанова начала с посещения аптеки и центра социального обслуживания населения. Эти объекты были выбраны не случайно: в сезон подъема острых респираторных заболеваний и эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом Глава государства дал поручение поддержать людей преклонного возраста.





– Сегодня посмотрели, как построена работа в центре социального обслуживания населения, – отметила председатель Совета Республики. – Активно работают территориальные центры по оказанию услуг людям пожилого возраста, а именно по доставке лекарств, продуктов питания на дом. Также подключились волонтеры, общественные организации.

Наталья Кочанова отметила, что важно не просто ждать звонка от одинокого или одиноко проживающего человека пожилого возраста, но и самим проявить инициативу, позвонить. Тем более это можно сделать в небольшом населенном пункте, где жителей относительно немного. Так, на Ошмянщине проживают около 8 тысяч пенсионеров.

– Если им необходима помощь, ее нужно оказать. Этих людей сегодня нужно поберечь. В Ошмянском районе все организовано так, как мы и планировали, – сказала Наталья Кочанова. – Хочу также поговорить с депутатским корпусом, чтобы и они подключились к этой работе. Они знают свои районы и должны контролировать ситуацию. Хотя сегодня никакой критической ситуации нет. Меры, которые были приняты по предотвращению распространения коронавируса в самом начале, дают результат.

Актуальные вопросы экономики

В ходе посещения района Наталья Кочанова побывала на двух предприятиях: в открытом акционерном обществе «Радиотехника» и филиале ОАО «Дрожжевой комбинат» Ошмянском дрожжевом заводе.





– Важно увидеть работу всех предприятий, и не только самых успешных. Несмотря на то, что Ошмянщина – небольшой райцентр, здесь достаточно много предприятий (выставку их продукции представили в фойе райисполкома. – Прим. авт.) и возможностей жителям реализовать себя в профессиональном плане, важно, что развивается и частный бизнес. Значимо, что в экономике по отношению к предыдущему году рост есть.











Экономика была одним из акцентов во время сегодняшнего посещения Ошмянского района. Имеющиеся мощности дрожжевого завода позволяют выпускать продукции в три раза больше – при условии, что будет спрос. Кроме того, здесь планируют освоить новый вид продукции – регулятор роста растений. Уже выпущена пробная партия. Но для того, чтобы занять новую нишу, предприятию требуется модернизация.

– Недавно на совещании у Главы государства рассматривались итоги экономики страны в 2019 году и перспективы на ближайшее время. Президентом поставлена задача дойти до каждого предприятия. Важно обеспечить работой граждан и выпускать конкурентоспособную импортозамещающую продукцию высокого качества, которая будет востребована за рубежом и на внутреннем рынке. Президент отметил, что ближайшие пять лет будут пятилеткой качества, – рассказала Наталья Кочанова.







Для еще одного местного предприятия – ОАО «Радиотехника» – автокомпоненты являются основным видом продукции. Как рассказал директор Сергей Концевой, они работают практически со всеми белорусскими производителями: ОАО «БАТЭ», «МАЗ», «МТЗ», холдинг «Гомсельмаш», ОАО «Амкодор», а также с российскими компаниями: автомобильным заводом «Урал», ГАЗ, Петербургским тракторным заводом; наиболее удаленная точка поставок – российская Тюмень. Экспорт составляет приблизительно 45 – 50%. Загрузка есть, а в последние годы наблюдается рост объемов, выручки и экспорта.







В то же время руководство несколько обеспокоено ситуацией с вынужденными каникулами в России: они могут сказаться упущенной выгодой.

Этот вопрос актуален для многих. На деятельности всех сфер отражается эпидемиологическая ситуация в мире и принятые в связи с этим меры.

– Мы видим, как складывается ситуация у соседей, поэтому важно скорректировать работу наших предприятий в новых условиях. Ко мне как к председателю Совета Республики уже обращаются представители туристической сферы, ресторанного бизнеса и других предприятий, организаций страны. Поездки в регионы дают возможность увидеть происходящее в реальности, принимать взвешенные и эффективные решения. Сейчас прорабатываются меры по поддержке предприятий, – рассказала Наталья Кочанова.





Сегодня же в Ошмянах прошла встреча с депутатским корпусом Гродненской области. Речь шла о поддержке граждан преклонного возраста в связи с эпидемиологической ситуацией, одиноких и одиноко проживающих людей. В частности, отмечено, что в Ошмянском районе, где проживают более 8 000 пенсионеров, эта работа поставлена на должном уровне. На встрече обсудили также актуальные вопросы социально-экономического развития региона.









Татьяна КУЗНЕЧЕНКОВА

Фото: Артем ТУРЛАЙ, БелТА/Леонид ЩЕГЛОВ https://grodnonews.by/