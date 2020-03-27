Гродненский драмтеатр открывает онлайн-доступ к некоторым своим спектаклям

Источник материала: Tut.by

Гродненский драмтеатр открывает доступ к некоторым своим спектаклям. Акция приурочена к Международному дню театра, который отмечается 27 марта. Зрители смогут посмотреть две постановки 2019 года, а также спектакль 1997 года «Панночка». Для детей тоже подготовили сюрприз, сообщается на сайте драмтеатра.



Фото: drama.grodno.by

Впервые Международный день театра день отметили в 1961 году. Он был установлен IX конгрессом Международного института театра (International Theatre Institute, ITI) и с тех пор отмечается ежегодно 27 марта. Обычно в этот день в разных странах организовывают различные театральные фестивали, проходят тематические выставки и праздничные постановки. А еще проводят экскурсии для зрителей за кулисы или актеры выступают с творческими вечерами.

Но времена сейчас другие и многие театры переходят на время в режим онлайн.

Гродненский драмтеатр открывает с 27 марта онлайн доступ к некоторым своим спектаклям. Найти их можно по ссылке .

Так, зрители могут посмотреть постановку 2019 года «Камедыя пра нешчаслівага селяніна, яго жонку Маланку, жыда Давіда і Чотра, які страціў сэнс існавання». Или «Когда мы, мертвые, пробуждаемся» по пьесе Г. Ибсена, в постановке С. Варнаса в двух актах. Дети, не выходя из дома, могут посмотреть веселую сказку «Слоненок и Луна».

А еще для зрителей подготовили сюрприз — спектакль 1997 года «Панночка».

Кстати, Гродненский драмтеатр — не единственный, кто проводит онлайн-трансляции своих спектаклей. Например, Национальный академический театр имени Янки Купалы впервые организует проект «Неделя Купаловского online». В течение недели зрители смогут посмотреть одну прямую трансляцию спектакля и несколько записей.