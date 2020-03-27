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Врачи подтвердили коронавирус у Льва Лещенко
27.03.2020 10:48 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
У народного артиста РСФСР Льва Лещенко подтвердили коронавирус. Об этом
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У народного артиста РСФСР Льва Лещенко подтвердили коронавирус. Об этом сообщил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Подписывайтесь на нас в...
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