20 легкоатлетов вернулись со сбора в Кисловодске. Еще порядка 80 спортсменов находятся за пределами Беларуси

Источник материала: Tribuna.com

Первая группа легкоатлетов прибыла сегодня со сборов в Кисловодске, сообщил старший тренер по выносливости сборной Беларуси по легкой атлетике Андрей Гордеев.

«Прибыли рейсом из аэропорта Домодедово. Всего прилетели около 20 человек. Все чувствуют себя прекрасно, находимся в рабочем состоянии. Сейчас будем направлены в карантин», – рассказал Гордеев.

По его словам, из-за переноса соревнований календарь Белорусской федерации легкой атлетики корректируется.

Следующая группа атлетов прибудет из Кисловодска 31 марта.

Как сообщалось, на зарубежных учебно-тренировочных сборах в разных странах находятся около ста белорусских атлетов. Минспорт прилагает усилия, чтобы они в ближайшие дни вернулись на родину. Ежедневно в органы санитарного контроля и Государственный пограничный комитет направляется информация по каждому спортсмену и члену спортивной делегации, прибывающему из-за границы. Все проходят проверку на наличие коронавируса . Представители центров олимпийской подготовки встречают каждого и отправляют на карантинные мероприятия.