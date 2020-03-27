ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

20 легкоатлетов вернулись со сбора в Кисловодске. Еще порядка 80 спортсменов находятся за пределами Беларуси

27.03.2020 12:22 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Первая группа легкоатлетов прибыла сегодня со сборов в Кисловодске, сообщил старший тренер по выносливости сборной Беларуси по легкой атлетике Андрей Гордеев.

«Прибыли рейсом из аэропорта Домодедово. Всего прилетели около 20 человек. Все чувствуют себя прекрасно, находимся в рабочем состоянии. Сейчас будем направлены в карантин», – рассказал Гордеев.

По его словам, из-за переноса соревнований календарь Белорусской федерации легкой атлетики корректируется.

Следующая группа атлетов прибудет из Кисловодска 31 марта.

Как сообщалось, на зарубежных учебно-тренировочных сборах в разных странах находятся около ста белорусских атлетов. Минспорт прилагает усилия, чтобы они в ближайшие дни вернулись на родину. Ежедневно в органы санитарного контроля и Государственный пограничный комитет направляется информация по каждому спортсмену и члену спортивной делегации, прибывающему из-за границы. Все проходят проверку на наличие коронавируса. Представители центров олимпийской подготовки встречают каждого и отправляют на карантинные мероприятия.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первая группа легкоатлетов прибыла сегодня со сборов в Кисловодске, сообщил старший тренер по выносливости сборной Беларуси по легкой атлетике Андрей Гордеев.
 
Новости дня
Новости
 
«Мы этим занимаемся. Но только без шума и пыли»: Лукашенко рассказал о борьбе с коронавирусом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

26.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
27.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика