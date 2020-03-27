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20 легкоатлетов вернулись со сбора в Кисловодске. Еще порядка 80 спортсменов находятся за пределами Беларуси
27.03.2020 12:22 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Первая группа легкоатлетов прибыла сегодня со сборов в Кисловодске, сообщил старший тренер по выносливости сборной Беларуси по легкой атлетике Андрей Гордеев.
«Прибыли рейсом из аэропорта Домодедово. Всего прилетели около 20 человек. Все чувствуют себя прекрасно, находимся в рабочем состоянии. Сейчас будем направлены в карантин», – рассказал Гордеев.
По его словам, из-за переноса соревнований календарь Белорусской федерации легкой атлетики корректируется.
Следующая группа атлетов прибудет из Кисловодска 31 марта.
Как сообщалось, на зарубежных учебно-тренировочных сборах в разных странах находятся около ста белорусских атлетов. Минспорт прилагает усилия, чтобы они в ближайшие дни вернулись на родину. Ежедневно в органы санитарного контроля и Государственный пограничный комитет направляется информация по каждому спортсмену и члену спортивной делегации, прибывающему из-за границы. Все проходят проверку на наличие
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20 легкоатлетов вернулись со сбора в Кисловодске. Еще порядка 80 спортсменов находятся за пределами Беларуси
Первая группа легкоатлетов прибыла сегодня со сборов в Кисловодске, сообщил старший тренер по выносливости сборной Беларуси по легкой атлетике Андрей Гордеев.
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