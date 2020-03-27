Терпилы? Да ладно! Это не Минздраву и не Лукашенко, а нам нужен счет. Это мы хотим помочь медикам

Источник материала: Tut.by

Белорус белорусу — не друг и не брат, скорее тёща или Комитет госконтроля. В смысле поддержка, взаимовыручка — это редко, для использования в ближнем кругу. Остальным — придирки, критика с переходом на личности, навешивание ярлыков. На днях выяснилось, к примеру, что мы — терпилы. Мы — это те, кто просил Минздрав открыть благотворительный счет для перечисления денег для поддержки медиков, борющихся с коронавирусом.

Ольга ЛойкоГлавный редактор политико-экономического блока новостей Окончила два белорусских вуза (БГУ, БГЭУ), после чего пришлось обратиться в вуз британский, чтобы вернуть веру в высшее образование. Сфера журналистских интересов широкая, микро- и макроэкономическая. Свою задачу формулирует как «увидеть интересное в важном и важное — в интересном». Жизненное кредо: масштабы личности определяются количеством идиотов, которым до нее есть дело. Так что личные наезды на тутбаевских форумах воспринимает как комплимент.

Почему терпилы? Да потому, что вместо того, чтобы требовать от президента увеличить финансирование здравоохранения, мы покорно скидываемся, кто сколько может, чтобы Минздрав мог дополнительно закупить оборудование для лабораторной диагностики COVID-19, диагностические наборы, защитные средства, лекарства. А ведь если продать самолет или «Майбах», ваши жалкие копейки могли бы и не понадобиться, пишут нам доброжелатели на форумах.

Благотворительность — благодатная почва для таких обвинений и подозрений. И вообще эдакое милое чудачество для впечатлительных девушек, помогающих животным, и благообразных миллиардеров, уставших от самолетов и яхт и возжелавших осчастливить человечество — все равно нули на личном счете уже в калькулятор не помещаются, могут себе позволить. А вы-то куда со своими несчастными десятью рублями? (или десятью тысячами — не важно).

Оборот средств в благотворительности реально поражает. Forbes USA в декабре прошлого года опубликовал рейтинг 100 ведущих благотворительных организаций США. За год они привлекли 51,5 млрд долларов пожертвований. И это только 12% от общей суммы в 427,7 млрд долларов, которую получили все благотворительные организации страны, которых больше миллиона, пишет журнал со ссылкой на данные Giving USA. На этом фоне и недавнее пожертвование Дональда Трампа, перечисли вшего свою зарплату за четвертый квартал прошлого года собственному Минздраву на борьбу с коронавирусом выглядит скромно. Жалкие 100 тысяч долларов. А мог бы небоскреб продать, Трамп-тауэр к примеру.

Но суть благотворительности определенно не в суммах, а в намерениях. Весь мир столкнулся с проблемой, остроту и масштабы которой никто не мог представить еще несколько месяцев назад. ВОЗ объявил пандемию коронавируса. Расходы растут. Эти деньги не заложены в бюджетах, и финансирование теперь напрямую зависит от запаса прочности экономик всех стран. Без серьезных косяков, кажется, справляется одна железная Меркель, у которой и со здравоохранением, и с коммуникациями с народом — полный ordnung.

Сегодня медики оказались на передовой. Они перерабатывают и рискуют своим здоровьем. Дополнительные объемы оборудования, медикаментов, защитной экипировки покупают и за бюджетные деньги, и за пожертвования. И каждое решение можно обсуждать без конца. Вот основатель интернет-ритейлера Alibaba Джек Ма передал России более миллиона медицинских масок и 200 тысяч тест-систем на коронавирус. Тысячу «почему» напишут на форумах, Ма назовут путинистом. Кстати, что он думает про «чей Крым»? В итоге море усилий будет потрачено в странном направлении. И оказавшие помощь, и принявшие ее раскритикованы, облиты, заподозрены во всех смертных грехах.



Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вечером 26 марта присоединился к акции поддержки медработников и аплодирует в знак уважения врачам на ступенях своей резиденции на Даунинг-стрит. Фото: Reuters

Но вернемся в Беларусь. Отдавать мы постепенно учимся, учимся понимать, что бюджет никогда не закроет все потребности граждан своей страны. Всегда будут запроектные события, вроде нынешней пандемии. Будут люди, которым помощь нужна оперативнее, чем может представить неповоротливая госмашина с ее правилами и регламентами. Учимся и просить о помощи. С этим, кстати, еще сложнее, особенно если речь о людях из системы, о тех же медиках. На все звонки с предложением помощи реакция главврачей одинаковая: «У нас все есть! Ничего не нужно! Только не пишите ничего!» Кажется, вызов на допрос был бы меньшим стрессом, чем предложение перевести деньги на счет.

Но дело сдвинулось. Счет открыт. Хотите — перечисляйте. Нет — проходите мимо. У нас у всех есть претензии к медикам. Часть претензий, безусловно, обоснована и требует принятия решений. Вот меня лично весьма волнует доступность высокотехнологичной и просто квалифицированной медпомощи в регионах и отсутствие онкологической настороженности у первичного звена. Куда меньше волнует, но тоже можно обсудить и самую популярную у карантинных тему больничного питания.

Но давайте расставим приоритеты. И попытаемся в меру возможностей помочь или хотя бы не мешать медработникам выстраивать систему помощи в непростых условиях, где и пандемия, и слабая экономика, и беспокойство о личной безопасности, и противоречивые сигналы от главы государства.

Не нужны Каранику мои деньги. И деньги от TUT.BY и айтишников тоже не нужны. Эта помощь нужна в первую очередь нам, жертвователям. Нам важно знать, что мы внесли свой вклад именно в эту борьбу. Как миллионам британцев было важно аплодировать вчера медицинским работникам Соединенного Королевства, противостоящим пандемии коронавируса. Тоже, выходит, терпилы.

Благотворительный счет открыт в государственном учреждении «Республиканский центр организации медицинского реагирования». Поступающие туда средства будут распределяться в соответствии с потребностью конкретных учреждений здравоохранения по согласованию с Минздравом. Расчетный счет в белорусских рублях: BY29AKBB36429000000800000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК: AKBBBY2X УНП: 190263723 Расчетный счет в евро: BY93AKBB36429000003150000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК: AKBBBY2X УНП: 190263723

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